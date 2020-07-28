Завданням чотирилапого робота буде вивчення території заводу.

Два механічних собаки, орендованих у компанії Boston Dynamics, допоможуть оновити план заводських приміщень у Ван Дайку, штат Мічіган. Нові працівники почнуть роботу з серпня.

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“Ми спроектували і звели завод. Після цього, протягом багатьох років, відбувались зміни, які рідко фіксувались у документах”, – пояснює менеджер з цифрової інженерії Ford Марк Годеріс. “Сканування одного заводу може зайняти два тижні. За допомогою “песиків” ми можемо це зробити за половину часу”.

Роботи Spot, що володіють можливостями лазерного сканування і візуалізації, допоможуть створювати високодеталізовані і точні карти приміщень, які інженери Ford зможуть використовувати для модернізації та переоснащення об'єкта. Вони оснащені п'ятьма камерами і лазерними сканерами, вони можуть працювати до двох годин без підзарядки, рухаючись зі швидкістю близько 5 км/год.

Фордівці вже начебто заприятелювали з “песиками” і називають одного з них Флаффі.

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