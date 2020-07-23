Нова технологія ще не готова, однак може встановлюватись як в автомобілі, так і в інші пристрої з сенсорними екранами.

Нова технологія безконтактного сенсорного екрану, розроблена вченими Кембриджського університету спільно Jaguar Land Rover, допоможе утримувати увагу водіїв на дорозі та зменшить поширення бактерій та вірусів у світі після COVID-19.

Запатентована технологія відома як "передбачуваний дотик" (“predictive touch"). Вона використовує штучний інтелект та сенсори, передбачаючи конкретну дію користувача на сенсорному екрані: від супутникової навігації, регулювання температури і до налаштування розваг. Відтепер не потрібно торкатися екрану, розумна технологія виконає всі дії самостійно.

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Лабораторні тести та дорожні випробування підтвердили: технологія "передбачуваний дотик" може скоротити зусилля водія та час взаємодії з сенсорним екраном до 50%. Водночас безконтактне налаштування програм обмежить поширення бактерій та вірусів.

Нерівні дороги стають причиною вібрацій, що ускладнює вибір правильної кнопки на сенсорному екрані. Водії відволікаються від дороги, ризик дорожньо-транспортної пригоди підвищується. Через штучний інтелект технологія визначає елемент, який користувач хоче обрати на екрані. Це відбувається ще на початку взаємодії, тому реакція системи прискорюється. Трекер жестів використовує сенсори на основі напряму зору або радіочастоти, які все частіше зустрічаються у побутовій електроніці. Відбувається інтеграція контекстної інформації — профілю користувача, дизайну інтерфейсу та умов навколишнього середовища — з даними від різних сенсорів, таких як трекер напряму очей. Так система розуміє, що користувач робитиме просто зараз, у реальному часі.

Технологія зробить транспортні засоби ще безпечнішими, адже знижує розумове навантаження на водіїв. Отже — збільшить кількість часу для зосередження на дорозі. Програмне рішення на основі безконтактних взаємодій вже готове до інтеграції в існуючі сенсорні екрани та інтерактивні дисплеї. Це стане можливо, коли будуть доступні коректні сенсорні дані для підтримки роботи алгоритму машинного самонавчання.

Нагадаємо, що користування дисплеєм за кермом більш небезпечно, ніж їзда напідпитку.