І це навіть більш небезпечно, ніж надсилання СМС під час руху.

Нещодавнє дослідження IAM RoadSmart показує, що новітні інформаційно-розважальні системи з сенсорними дисплеями в автомобілях збільшують час реакції за кермом більше, ніж вживання алкоголю та каннабісу.

Серед шокуючих результатів дослідження – збільшення гальмівної відстані в екстреній ситуації до 4-5 корпусів автомобіля порівняно з ситуацію без відволікаючих факторів. Деколи сенсорний дисплей з Android Auto або Apple CarPlay може відволікти від керування автомобіля на цілих 16 секунд!

Читайте також: скільки українців загинуло в ДТП за час незалежності

Інші результати досліджень:

Учасники на 50% повільніше реагували на критичні ситуації, відволікаючись на екран.

Час реакції на небезпеку на дорозі був більшим при виборі музики під час використання Android Auto та Apple CarPlay

Час реакції при використанні сенсорного керування був більшим, ніж надсилання текстових повідомлень під час руху

Учасники думали, що витратили на 5 секунд менше часу, ніж насправді, при використанні Android Auto та Apple CarPlay за допомогою сенсорного керування.

Як проводилося дослідження:

Під час дослідження водії виконували серію з трьох вправ на одному тестовому маршруті. Під час першого заїзду водії не взаємодіяли із системою Android Auto та Apple CarPlay. На наступних запусках вони користуються системою, спочатку лише за допомогою голосового контролю, а потім - лише сенсорного керування.

Було виявлено, що обидва способи управління значно відволікають водіїв, однак керування сенсорним екраном відволікає більше.

Нагадаємо, гаджети встановлять величезну небезпеку для водіїїв.