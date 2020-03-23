И это даже более опасно, чем отправка СМС во время движения.

Недавнее исследование IAM RoadSmart показывает, что новые информационно-развлекательные системы с сенсорными дисплеями в автомобилях увеличивают время реакции за рулем больше, чем употребление алкоголя и каннабиса.

Среди шокирующих результатов исследования – увеличение тормозного расстоянии в экстренной ситуации до 4-5 корпусов автомобиля по сравнению с ситуацией без отвлекающих факторов. Иногда сенсорный дисплей с Android Auto или Apple CarPlay может отвлечь от управления автомобиля на целых 16 секунд!

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Другие результаты исследований:

Участники на 50% медленнее реагировали на критические ситуации, отвлекаясь на экран.

Время реакции на опасность на дороге было большим при выборе музыки при использовании Android Auto и Apple CarPlay

Время реакции при использовании сенсорного управления было больше, чем передачи текстовых сообщений во время движения

Участники думали, что потратили на 5 секунд меньше времени, чем на самом деле, при использовании Android Auto и Apple CarPlay с помощью сенсорного управления.

Как проводилось исследование:

Во время исследования водители выполняли серию из трех упражнений на одном тестовом маршруте. Во время первого заезда водители не взаимодействовали с системой Android Auto и Apple CarPlay. На следующих запусках они пользуются системой, сначала только с помощью голосового контроля, а затем – только сенсорного управления.

Было обнаружено, что оба способа управления значительно отвлекают водителей, однако управление сенсорным экраном отвлекает больше.

Напомним, гаджеты представляют огромную опасность для водителей.