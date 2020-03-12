С момента приобретения независимости методы подсчета количества жертв ДТП менялись несколько раз. Сейчас в Украине действует европейская система, которая считается наиболее объективной.

Во время презентации системы автофиксации нарушений ПДД министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил сколько людей погибло в ДТП за годы независимости. "Ужасная статистика. За 28 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 059 человек", – сообщил Арсен Аваков. За этот же период в ДТП пострадали 1 264 657 человек.

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Напомним, что официальный запуск системы автофиксации нарушений ПДД в тестовом режиме уже состоялся, а полноценно система заработает с 1 мая 2020 года. Согласно закону 2262-VIII виновным в нарушении, зафиксированном в автоматическом режиме, признается признается не водитель, совершивший правонарушение, а юридический владелец авто, директор компании (если авто зарегистрировано на юридическое лицо) или лицо, которое ввезло автомобиль на территорию Украины (если автомобиль на иностранной регистрации).