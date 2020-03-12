З моменту набуття незалежності методи підрахунку кількості жертв ДТП змінювались кілька разів. Зараз в Україні діє європейська система, яка вважається найбільш об’єктивною.

Під час презентації системи автофіксації порушень ПДР міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив скільки людей загинуло в ДТП за роки незалежності. “Жахлива статистика. За 28 років незалежності України в ДТП загинуло 174 059 осіб”, повідомив Арсен Аваков. За цей же період у ДТП постраждало 1 264 657 осіб.

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Нагадаємо що офіційний запуск системи автофіксації порушень ПДР у тестовому режимі вже відбувся, а повноцінно система запрацює з 1 травня 2020 року. Відповідно до закону 2262-VIII винним у порушенні зафіксованому в автоматичному режимі визнається не водій, який скоїв правопорушення, а юридичний власник авто, директор компанії (якщо авто зареєстроване на юридичну особу), або особа яка ввезла автомобіль на територію України (якщо автомобіль на іноземній реєстрації).

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