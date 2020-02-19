Подібні транспортні капсули сьогодні розробляє зо два десятки автовиробників, але від елітних британських брендів такого ніхто не чекав.

Сьогодні важко уявити, що Land Rover або Jaguar прикрасить своїм шильдиком не черговий спорткар чи розкішний позашляховик, а транспортний модуль з дверима, як у вагоні метро і спартанським салоном. Тому британці говорять про “майбутнє міської мобільності”.

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Концерн Jaguar Land Rover представив власне бачення того, яким може бути електричний транспорт для мегаполісів через кілька років, концепт отримав назву Project Vector. Транспортник був розроблений у рамках програми Destination Zero, метою якої є досягнення нульового обсягу шкідливих викидів, відсутність ДТП та заторів на дорогах.

Концепт JLR Vector являє собою чотириметровий, транспортний модуль з можливістю швидкої трансформації. Компоненти електричної силової установки та акумуляторні батареї розташовані в зоні підлоги, що дозволяє змінювати конфігурацію внутрішнього простору. Транспортник може бути пасажирським або вантажним, у першому випадку салон чотиримісний.

Фото: Jaguar Land Rover Project Vector / JLR

Vector, хоча і має кермо та інші органи управління, передбачає використання системи автоматичного управління. Наступного року британці планують в тестовому режимі вивести Vector на громадські дороги у місті Ковентрі. Подальша доля проекту залежатиме від цих випробувань.

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