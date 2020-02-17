Краще, що можуть запропонувати автовиробники сьогодні – активні системи безпеки. В найближче десятиліття їх стане більше, деякі стануть обов'язковими, як АБС, однак справжні безпілотники на дорогах з'являться ще не скоро.

Для переходу машин з другого на третій рівень автономності, індустрії знадобилось близько 80 років. Історія розпочалась з системи ADAS у 1940-х роках, котра до сьогодні еволюціонувала в комплекс електронних помічників та систем безпеки, що прирівнюється до системи Автопілот 3 рівня.

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Найбільш передові системи активної допомоги при водінні або ADAS (Advanced Driver Assistance System) сьогодні дозволяють говорити лише про функції напівавтоматизованого управління. Так, сучасні авто вміють рухатись трасою в заданому швидкісному режимі, з урахуванням швидкісних обмежень, дорожньої розмітки та дій інших учасників руху, уникати зіткнень і самостійно гальмувати в екстренних випадках, паркуватись без допомоги водія тощо. Плюс, такі системи безпеки, як моніторинг сліпих зон огляду або контроль за втомою водія роблять сучасні автомобілі значно комфортнішими, ніж 20 чи 40 років тому.

Компоненти системи ADAS переймають безліч важливих функцій, які значно полегшують процес керування.

55% нещодавно зареєстрованих у Німеччині компактних і середніх за розміром автомобілів мають у стандартній комплектації щонайменше одну з таких систем, як парктронік, система автоматизованого паркування або камера заднього огляду.

З 2022 року всі нові легкові та невеликі комерційні автомобілі в Європі мають бути обладнані автоматичною системою екстреного гальмування та системою розумного контролю швидкості.

Автомобільні гіганти об'єднуються з постачальниками автокомпонентів і розробниками систем штучного інтелекту, щоб створити повністю роботизовані системи управління автомобілем.

Відомим піонером у сфері ADAS є компанія Bosch – один з найбільших постачальників автомобільних компонентів і систем. У 1978 році вона випустила електронну антиблокувальну гальмівну систему (АБС), котра з часом стала обов’язковою для автомобілів і мотоциклів.

Сьогодні найбільш затребуваними є системи допомоги при паркуванні, стеження за смугою руху та попередження про засинання водія за кермом. Друге за популярністю місце після систем допомоги при паркуванні займають автоматичні системи екстреного гальмування – така функція повинна стати обов’язковою для усіх європейських автомобілів з 2022 року. У США, за данними Bosch, близько третини нових автомобілів вже обладнуються системою екстренного гальмування у якості стандартного обладнання, а ще 36% моделей пропонують її опційно.

Разом з системою екстренного гальмування, машини, випущені в Європі з того ж 2022 року повинні обладнуватись системою розумного контролю швидкості. За оцінками Єврокомісії, до 2038 року електроніка допоможе врятувати більше 25 тисяч життів і скоротити кількість аварій на 30%.

Система автоматичного управління 5 рівня автономності передбачає повну відсутність участі водія у процесі керування. Вже з цього року у прогресивних містах на дороги загального користування в тестовому режимі починають виходити безпілотники, однак мова йде про колісні дрони для комерційних перевезень або пасажирські шатли, що рухаються закритими майданчиками – в аеропортах, студмістечках, заводських комплексах тощо. Подібний проект проводить і Bosch, спільно з Daimler та Nvidia: наприкінці 2019 року в місті Сан-Хосе (Каліфорнія) партнери представили безкоштовний сервіс безпілотного таксі у тестовому режимі. Для перевезень пасажирів були використані седани Mercedes-Benz S-Class, оснащені камерами, лідарами та радарами Bosch, а також спеціальними комп'ютерами Nvidia Drive Pegasus.

Провідними компаніями, що ведуть розробку систем автоматичного управління сьогодні є:

Tesla;

Ford;

Daimler;

Volkswagen-Audi;

GM;

Nissan;

Apple;

Google;

Uber;

Nvidia;

Microsoft;

Bosch;

ZF;

Continental.

За оцінками експертів названих компаній, автономний транспорт для персонального користування з’явиться на наших дорогах не раніше, ніж у 2035-50 роках. Тобто, приблизно через 100 років, після народження ADAS.

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