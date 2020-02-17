Лучшее, что могут предложить автопроизводители сегодня – активные системы безопасности. В ближайшее десятилетие их станет больше, некоторые станут обязательными, как АБС, однако настоящие беспилотники на дорогах появятся еще не скоро.

Для перехода машин со второго на третий уровень автономности, индустрии понадобилось около 80 лет. История началась с системы ADAS в 1940-х годах, которая до сегодня эволюционировала в комплекс электронных помощников и систем безопасности, что приравнивается к системе Автопилот 3 уровня.

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Наиболее передовые системы активной помощи при вождении или ADAS (Advanced Driver Assistance System) сегодня позволяют говорить лишь о функции полуавтоматизированного управления. Так, современные авто умеют двигаться по трассе в заданном скоростном режиме, с учетом скоростных ограничений, дорожной разметки и действий других участников движения, избегать столкновений и самостоятельно тормозить в экстренных случаях, парковаться без помощи водителя и тому подобное. Плюс, такие системы безопасности, как мониторинг слепых зон обзора или контроль за усталостью водителя делают современные автомобили значительно комфортнее, чем 20 или 40 лет назад.

Компоненты системы ADAS перенимают множество важных функций, которые значительно облегчают процесс управления.

55% недавно зарегистрированных в Германии компактных и средних по размеру автомобилей имеют в стандартной комплектации по меньшей мере одну из таких систем, как парктроник, система автоматизированной парковки или камера заднего вида.

С 2022 года все новые легковые и небольшие коммерческие автомобили в Европе должны быть оборудованы автоматической системой экстренного торможения и системой умного контроля скорости.

Автомобильные гиганты объединяются с поставщиками автокомпонентов и разработчиками систем искусственного интеллекта, чтобы создать полностью роботизированные системы управления автомобилем.

Известным пионером в сфере ADAS является компания Bosch – один из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов и систем. В 1978 году она выпустила электронную антиблокировочную тормозную систему (АБС), которая со временем стала обязательной для автомобилей и мотоциклов.

Сегодня наиболее востребованными являются системы помощи при парковке, слежения за полосой движения и предупреждения засыпания водителя за рулем. Второе по популярности место после систем помощи при парковке занимают автоматические системы экстренного торможения – такая функция должна стать обязательной для всех европейских автомобилей с 2022 года. В США, по данным Bosch, около трети новых автомобилей уже оснащаются системой экстренного торможения в качестве стандартного оборудования, а еще 36% моделей предлагают ее в качестве опции.

Вместе с системой экстренного торможения, машины, выпущенные в Европе с того же 2022 года должны оборудоваться системой умного контроля скорости. По оценкам Еврокомиссии, до 2038 года электроника поможет спасти более 25 тысяч жизней и сократить количество аварий на 30%.

Система автоматического управления 5 уровня автономности предполагает полное отсутствие участия водителя в процессе управления. Уже с этого года в прогрессивных городах на дороги общего пользования в тестовом режиме начинают выходить беспилотники, однако речь идет про колесные дроны для коммерческих перевозок или пассажирские шаттлы, которые двигаются по закрытым площадкам – в аэропортах, студгородках, заводских комплексах и тому подобное. Подобный проект проводит и Bosch, совместно с Daimler и Nvidia: в конце 2019 года в городе Сан-Хосе (Калифорния) партнеры представили бесплатный сервис беспилотного такси в тестовом режиме. Для перевозок пассажиров были использованы седаны Mercedes-Benz S-Class, оснащенные камерами, лидарами и радарами Bosch, а также специальными компьютерами Nvidia Drive Pegasus.

Ведущими компаниями, ведущими разработку систем автоматического управления сегодня являются:

Tesla;

Ford;

Daimler;

Volkswagen-Audi;

GM;

Nissan;

Apple;

Google;

Uber;

Nvidia;

Microsoft;

Bosch;

ZF;

Continental.

По оценкам экспертов названных компаний, автономный транспорт для персонального пользования появится на наших дорогах не раньше, чем в 2035-50 годах. То есть, примерно через 100 лет, после рождения ADAS.

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