Подобные транспортные капсулы сегодня разрабатывают два десятка автопроизводителей, но от элитных британских брендов такого никто не ожидал.

Сегодня трудно представить, что Land Rover или Jaguar украсит своим шильдиком не очередной спорткар или роскошный внедорожник, а транспортный модуль с дверью, как в вагоне метро и спартанским салоном. Поэтому британцы говорят о "будущем городской мобильности".

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Концерн Jaguar Land Rover представил свое видение того, каким может быть электрический транспорт для мегаполисов через несколько лет, концепт получил название Project Vector. Транспортник был разработан в рамках программы Destination Zero, целью которой является достижение нулевого объема вредных выбросов, отсутствие ДТП и пробок на дорогах.

Концепт JLR Vector представляет собой четырехметровый транспортный модуль с возможностью быстрой трансформации. Компоненты электрической силовой установки и аккумуляторные батареи расположены в зоне пола, что позволяет изменять конфигурацию внутреннего пространства. Транспортник может быть пассажирским или грузовым, в первом случае салон четырехместный.

Фото: Jaguar Land Rover Project Vector / JLR

Vector, хоть и имеет руль и другие системы управления, предполагает использование системы автоматического управления. В следующем году британцы планируют в тестовом режиме вывести Vector на общественные дороги в городе Ковентри. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от этих испытаний.

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