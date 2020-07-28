Задачей четвероногого работа будет изучение территории завода.

Два механических пса, арендованных у компании Boston Dynamics, помогут обновить план заводских помещений в Ван Дайке, штат Мичиган. Новые работники приступят к выполнению своих обязанностей с августа.

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"Мы спроектировали и построили завод. После этого, в течение многих лет, происходили изменения, которые редко фиксировались в документах", – объясняет менеджер по цифровой инженерии Ford Марк Годерис. "Сканирование одного завода может занять две недели. С помощью "собачек" мы можем это сделать за половину времени".

Работы Spot, обладающие возможностями лазерного сканирования и визуализации, помогут создавать высокодетализированные и точные карты помещений, которые инженеры Ford смогут использовать для модернизации и переоснащения объекта. Они оснащены пятью камерами и лазерными сканерами, они могут работать до двух часов без подзарядки, двигаясь со скоростью около 5 км/ч.

Фордовцы уже вроде как подружились с "собачками" и называют одного из них Флаффи.

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