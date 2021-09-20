Этой премьеры в США ждали полтора десятилетия. После нескольких рестайлингов японский бренд представил новую генерацию своей самой американской модели сразу в нескольких версиях.

Toyota Tundra 2022 в новом поколении предлагает версии с V6 и гибридной силовой установкой, а также спортивное исполнение TRD.

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Tundra второго поколения выпускается с ноября 2006 года. Североамериканское подразделение японской марки как раз вовремя вывело новое поколение модели на рынок, поскольку только что обновились главные конкуренты – Ford F-150 и Ram 1500.

Новое поколение пикапа сохранило элементы дизайна предшественника, но получило новую раму и пружинную заднюю подвеску. Tundra будет доступен с четырехдверной кабиной Double Cab и CrewMax и грузовыми отсеками длиной 1,98 и 1,68 метра.

В базовой версии модели нового поколения будет восьмидюймовый экран мультимедийной системы, а более дорогие пикапы будут иметь огромный 14-дюймовый тачскрин. В обоих случаях мультимедиа поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay.

Toyota Tundra 2022 с мотором V8 не будет. Основным агрегатом для модели теперь выступает 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 мощностью 395 лошадиных сил и с крутящим моментом в 649 Нм. Вместо него можно выбрать гибридную установку i-Force Max на 443 силы и 790 Нм. В обоих случаях с мотором сочетается 10-скоростная автоматическая трансмиссия.

Фото: Toyota Tundra 2022 / Toyota

Более приспособлена для бездорожья версия Tundra TRD Pro с усиленной подвеской на амортизаторах Fox, системой контроля движения на бездорожье (Crawl Control), системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select и дополнительным освещением на крыше, будет доступна только с гибридной силовой установкой. Гибридными также могут быть пикапы в комплектациях Limited, Platinum и 1794 Edition.

Toyota щедро оснащает пикап ассистентами вождения и умными помощниками в комплексе Toyota Safety Sense 2.5. Список систем включает экстренное торможение с функцией распознавания пешеходов, мониторинг слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом.

Американские дилеры Toyota начнут получать новые пикапы Tundra до конца года, но цены пока не объявлены. Американские СМИ предсказывают новому пикапу ценовой диапазон от 36 до 60 тысяч долларов.