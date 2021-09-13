Дефіцит мікроелектроніки фактично подвоїв термін очікування позашляховика.

Toyota Land Cruiser нового покоління користується справді ажіотажним попитом у всьому світі від самої своєї появи. За пару місяців японський виробник зібрав стільки замовлень, що черга очікування для останніх покупців розтягнулась на рік. А глобальний дефіцит напівпровідників, з яким зіткнувся буквально кожен автовиробник, лише погіршив ситуацію.

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Тим, хто замовив Land Cruiser 300 в числі останніх, доведеться чекати на свої машини чотири роки, повідомляє японське видання Best Car Web з посиланням на власні джерела в компанії Toyota. Виконати усі замовлення швидше компанії не дозволять виробничі потужності. Тим більше, що 90% всіх заявок припадає на топові комплектації ZX та GR Sport, яким потрібно більше мікрочіпів, ніж базовій моделі.

Через брак напівпровідників Toyota вже скоротила обсяг випуску автомобілів на 40 відсотків. Ситуація настільки критична, що офіційні дилери деяких країн ще не отримали жодного клієнтського автомобіля.

Влітку стало відомо, що через сенсаційний попит Toyota навіть заборонила японським власникам Land Cruiser перепродувати його, аби захиститись від спекулянтів.