19:47, 6 серпня 0

6 серпня 2021 року стартують продажі нового покоління Toyota Land Cruiser в Україні. Ми трохи раніше протестували його в різноманітних дорожніх умовах, тож першими надаємо всю інформацію про нову ікону позашляховиків, на яку ще довго будуть рівнятися виробники всього світу.

Поява нового покоління Toyota Land Cruiser не могла пройти непомітно. Ще задовго до появи цього легендарного позашляховика автомобільні папарацці полювали за ним в різних куточках світу. І хоч Toyota заздалегідь ввімкнула конвейер та завезла до дилерів в основних країнах-споживачах першу партію позашляховиків, ажіотажу уникнути не вдалось. Навіть на батьківщині бренду попит на Land Cruiser виявився настільки значним, що виробнику довелось призупинити замовлення та вдатись до заборони перепродажів для перших власників.

В Україні Toyota Land Cruiser презентували з величезним розмахом. Журналістам дали випробувати автомобіль на дуже складній позашляховій трасі, в кар'єрі, типових українських дорогах та навіть на злітній смузі аеродрому. Все, щоб акули пера зрозуміли: для цього Land Cruiser тип покриття абсолютно не має значення.

Продовження легенди

Toyota Land Cruiser завжди був культовим автомобілем. І якщо більш ранні версії не мають собі рівних за витривалістю, надійністю та поведінці на бездоріжжі, то більш сучасні "сотка" та "двохсотка" – статусні авто, які можуть собі дозволити лише по-справжньому заможні люди. За 70 років існування цієї моделі було продано більше 10 мільйонів "крузаків".

Land Cruiser вищий за модні тренди. Наприклад, попередник 300-го, Land Cruiser 200, протримався конвейері 14 років. Реальний довгожитель! Тож щоб випустити абсолютно нову серію, японці мали б в ній змінити все. Подивимось, чи так це насправді.

Незважаючи на те, що "Ленд Крузер 300 серії" – це повністю нова модель, намальована з чистого аркушу паперу, в ній легко впізнається Land Cruiser. І це круто. Одразу помітна більша решітку радіатора, чорна "посмішка", повністю світлодіодна оптика з матричним адаптивним світлом, динамічні вказівники поворотів. Але силует кузова залишився, як і основні розміри. Ідеал не варто підправляти?

Але так виглядатимуть не всі нові Toyota Land Cruiser. Всього буде три версії, які навіть зовні мають відмінності. Версія Prestige – це класичний позашляховик (з семимісним салоном), Premium – престижний міський житель з аеродинімічними бамперами, а також позашляховий варіант GR Sport. Останній матиме чорну радіаторну решітку з хромованою смугою на рівні фар та напис Toyota, коротші бампери, які не зачіплятимуть ґрунт тощо.

Хоча й Toyota Land Cruiser зовні схожий з попередником, конструкція основних вузлів геть інша. Наприклад, капот, крила, двері, дах та кришка багажника виготовлені з алюмінію. За рахунок цього Ленд Крузер став легшим на 200 кіло. Для автомобіля пропонується 10 різних кольорів, однак навряд чи хтось робитиме вибір більше, ніж між чорним та білим.

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Перша головна і приємна новина для прихильників "Ленд Крузерів" - він залишився рамним позашляховиком. Щоправда, що він тепер розроблений на новій платформі, яка називається TNGA-F і рама тут непроста. Вона абсолютно нова, легша, жорсткіша, тож дозволила понизити центр мас автомобіля, і при цьому покращити розподілення мас по осях, бо раніше на передок припадало 55 відсотків, тепер 53.

Друга важлива новина – моторів V8 більше не буде: їх замінили шестициліндрові. На початку продажів доступна бензинова версія на 3,5 літри з двома турбінами на 415 сил. Пізніше з’явиться дизель 3,3 літри на 299 кінських сил, але обидва мотори агрегатується з 10-діапазонним автоматом. Тойота дуже пишається, що такої коробки немає в жодного з конкурентів.

Ззаду Ленд Крузер також легко впізнається. Ліхтарі стали прямокутними, вони також світлодіодні з динамічними вказівниками поворотів. У камери заднього огляду з'явився омивач, і що найважливіше з моєї точки зору, – двері тепер суцільні, а не складаються з двох половинок, їх можна відчиняти помахом ноги. Розміри багажника виросли, тепер тут цілих 2052 літрів, але це якщо заповнити його від дна аж до стелі…

Все має бути… велике

Салон виглядає розкішно. Дорогі та якісні матеріали, вишукана шкіра, зручний профіль сидіння. Верхня частина обшита приємним на дотик матеріалом, багато м’якої шкіри і м'якого пластику. Особливо приємно дивитись на світлий салон, хоча у нас люблять чорношкірий. Втім, вибір збільшився - на додачу з'явився ще й третій колір, бордова шкіра.

Новий 12,3-дюймовий монітор мультимедійної системи можна розділити за організацією меню, тобто одночасно керувати одразу двома функціями. Традиційно зберіглася широка частина між водієм та переднім пасажиром – на довжину витягнутої руки. Це робить відчуття перебування у великій машині. А водію здається, що "Ленд Крузер" настільки широкий, що не влазиш у смугу руху за розміткою. До того ж глибока виштамповка на капоті робить його грандіозним ще й у довжину.

Перед водієм – традиційна панель приладів, посередині 7-дюймовий екран, допомагає слідкувати за показами 10-дюймовий проекційний екран. Але є одна річ, яка одразу вбиває наповал – це кнопка запуску двигуна зі сканером відбитка пальця. На нього можна зареєструвати 10 різних відбитків, з них 4 гостьові. І як тільки скануєш свій палець, під тебе переналаштовуються всі функції, які раніше створив.

Якщо власник їздить переважно на другому ряду, йому буде комфортніше, ніж в минулій версії. Адже тут є блок керування кліматом, USB, підігрів та вентиляція сидінь. Але насправді місця не дуже багато, адже розміри не змінилися. Натомість на поганих дорогах тут краще, ніж трястися в європейських седанах, які не перетравлюють наші ямки і горбочки.

Більше інформації про новий Toyota Land Cruiser

Де тут бездоріжжя?

Перше серйозне випробування – оффроуд. Причому як "природній" – нам довелось долати гори щебеню та піску, так і рукотворний – відомі у столиці "архітектори бездоріжжя" створили, мабуть, найбільш складну трасу, яку ми бачили досі.

Японці кажуть, що на бездоріжжі новий Land Cruiser став навіть кращим. Це при тому, що кліренс в 220 мм і кути в’їзду та з'їзду лишилися такими ж – 31 і 20 градуси відповідно. Але головна новина в тому, що 300-ка може мати аж три блокування. Наприклад в GR Sport можна заблокувати кожен з трьох диференціалів окремо. Зрозуміло, що це дає новий рівень можливостей на офроуді. Хоча в цивільних версіях Premium, які були на тесті, був тільки міжвісьовий диференціал підвищеного тертя та самоблокувальний задній міжколісний диференціал. Але й цим арсеналом ми долали такі перешкоди, що глядачам ставало страшно. Без усіляких понижених передач ми форсуємо кут градусів 35-40.

Допомагає й нова електроніка. У оновленої системи Multi-Terrain Select зявилися режими Auto, “Глибокий сніг”, а в Crawl Control - налаштування для піску і сипучих поверхонь.

Ще один аргумент на користь всепрохідності "трьохсотки" - найкраща артикуляція підвісок за всю історію існування моделей. Адже у версії GR Sport хід підвіски сягає 70 см, а це більше ніж у "вісімдесятки". Цей варіант LC на додачу матиме першу в світі електронну кінетичну динамічну систему підвіски (E-KDSS) з активними стабілізаторами поперечної стійкості, що розмикаються. Дорожні версії Land Cruiser мають хід 63 см, що теж немало (у двохсотки було 60 см).

Дуже допомагає не з'їхати з колії чи віртуозно пройти глибоку яму між колесами унікальна система Multi Terrain Monitor. Це проекція з камери в передньому бампері, яка записує відео та показує його вже тоді, коли капот чи дно машини знаходяться над дорогою. Тобто водій ніби бачить, що відбувається під машиною, а також керує проекцією коліс. Це дуже корисна функція, особливо враховуючи масивний передок цього гіганта.

Дороги стали гладкими

Наступний етап тесту Land Cruiser – проїзд старих асфальтових доріг з усім різнозноманіттям ям, міських вуличок з бруківкою, сільських кам'яних провулків та улюблених шляхів фермерів – ґрунтових польових напрямків.

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Перші враження за кермом нового Land Cruiser – це той же "Ленд Крузер". Навіть ось на такій дорозі, яка має горбочки, ямки та каміння, автомобіль не відчуває особливих перешкод. Підвіска дуже комфортно ковтає все це, хоча в ній і нема гідропневматики. Тепер у нас звичайна пружинна підвіска. При тому що авто стало на 200 кг легшим, все одно кожною клітинкою відчувається вага й солідність, справжній люкс для бездоріжжя!

А от коли виїжджаєш на асфальт, відчуваєш головну відмінність нового Ленд Крузера від попередника, – він став краще керуватися на шосе. Тепер автомобіль менше нагадує некеровану вантажівку, він став більш легковим. В залежності від уподобань, настрою чи стану дороги можна обрати режими Eco, Comfort, Normal, Sport та Sport+. Також з’явився режим Custom, в якому можна під себе налаштовувати різні характеристики.

В цих режимах чітко відрізняється налаштування керма. В Normal воно надзвичайно легке, як у міських кросоверів. А от в Sport+ наливається опором, стає важчим. Завдяки наявності додаткового електропідсилювача Land Cruiser отримав електронних асистентів, яких раніше не було, в тому числі і систему утримування в центрі смуги.

Цікаво налаштовано електроніку контроля рядності, бо вона не тільки попереджає, коли виїжджаєш зі своєї смуги, а ще й примусово підгальмовує: це з точки зору японців це безпека, хоча водію швидко набридає.

У режимі Sport+ підвіска стала "збирати" трохи більше дрібних ямок, але тримається за дорогу значно краще. І гальмує теж – передні гальма вдосконалені: потужніші, вентильовані, тож і зупиняють авто швидше.Розгін потужний – автомат на 10 передач перемикається швидше, а максималка виросла до 210 км/год.

Особливості та характеристики нового Toyota Land Cruiser

В салоні тихо, як у танку – інженери покращили звукоізоляцію підлоги, моторного відсіку, колісних арок, попрацювали над ізоляцією скла і результати я відчуваю, а точніше не чую. До того ж на бензиновій версії застосовано активне пригнічення шумів за допомогою акустичної системи. Однак при різкому розгоні звук двигуна все ж пробивається.

Під капотом у нас бензиновий мотор об'ємом 3,5 літри з двома турбінами на 415 сил і 650 Нм обертального моменту. Він робить цей "крузак" не лише найпотужнішою "Тойотою", а ще й чи не кращою в класі. Сотню Land Cruiser набирає за 6,8 секунд, а не за 8,6, як раніше. При цьому з точки зору звучання на перший погляд і не відрізниш, що це не V8- звучить яскраво, насичено, з характерним металічним звуком.

Наступна частина нашого випробування – на аеродромі під Білою Церквою. Тут спробуємо, як Ленд Крузер почувається на змійці. Звичайно, споркаром він не став – такий високий кузов з масою у 2,6 тони не може проходити повороти без кренів. До того ж ще й при швидкому обертанні керма в протилежну сторону його "закусує". Але все ж "змійку" проїжджає доволі впевнено як на 60, так і на 70 км на годину.

Що цікаво, електроніка потужно підгальмовує на виході з повороту, тож є враження, що ти не цілком керуєш автомобілем, а хтось тобі допомагає. Втім, головне щоб ця допомога виявилась ефективною, і в цьому випадку це саме так.

Скільки це коштує

Можливо, власники Ленд Крузерів на цю характеристику не звертають увагу, але "трьохсотка" з новими двигунами стала більш економічною. Якщо вірити фірмовим характеристикам, в змішаному циклі бензиновик витрачає трохи більше 12 літрів. Це на півтора літра менше, ніж у попередника. Обіцяють, що дизель вкладатиметься в 9 літрів на сотню.

Ну і наостанок – про вартість. Хоча автомобіль отримав масу інноваційних систем, суттєво дорожчим він не буде. Бензинова версія Premium з фарбою металік потягне на 2 млн 488 тисяч грн, дизель коштуватиме приблизно стільки ж.

Всі ціни на новий Toyota Land Cruiser в Україні

Таким чином, новий Toyota Land Cruiser мало змінився зовні та за габаритами, а от з точки зору характеру отримав революційні зміни. Зберігши всі позашляхові якості, він став значно кращим на асфальті: не лякає на високих швидкостях та під час маневрів чи гальмувань, оснащений унікальними мультимедійними можливостями. Він досі великий та важкий, але значно слухняніший, ніж попередник. Та й з системою розпізнавання відбитків пальців вже не буде легкою здобиччю крадіїв.