Позашляховик став не лише "королем бездоріжжя", але "королем всіх доріг".

Нове покоління Тойота Ленд Крузер 300 українцям презентували у гранітному кар'єрі та на аеродромі поблизу міста Біла Церква (Київська область). Тим самим продемонструвавши, що відтепер це не просто позашляховик, але й престижний автомобіль для автомагістралей.

Land Cruiser 300 – перша повністю нова модель Land Cruiser із часів випуску 200-ї серії у 2007 році. В автомобілі нове абсолютно все – кузов, двигуни, трансмісія і платформа. Загальна вага автомобіля зменшилась приблизно на 200 кг.

Також цікаво Toyota Land Cruiser 300 заборонили перепродувати

Автомобіль побудований на платформі GA-F, яку створено спеціально для LC 300 на основі філософії TNGA. Також позашляховик оснащений новими двигунами V6 з турбонаддувом зі значно кращими показниками потужності, крутного моменту та ефективності та меншим робочим об’ємом у порівнянні з поточною моделлю.

В салоні вгадується архітектура попередника – завдяки широкій центральній консолі, яка додає престижу та відчуття могутності. Великий центральний екран та електронна панель приладів робить автомобіль максимально функціональним та під'єднаним до сучасних технологій.

Серед інновацій Тойота Ленд Крузер 300 – кнопка запуску двигуна з функцією розпізнавання відбитків пальців. Під час бездоріжжя камера показує картинку "під колесами" автомобіля, яка записується фронтальними камерами. На ній також видно лінії траєкторії, на які зручно орієнтуватись під час проїзду містків та колій.

Під час демонстрації позашляхових властивостей Land Cruiser 300 здолав тест на вивішування, проїзд броду, виїзд на високу гору та поперечний крен. Для цього було задіяно понижену передачу, блокування міжосьового диференціала та блокування заднього колеса задля зменшення радіусу повороту. Також випробували функцію підтримання постійної швидкості під час долання не лише схилів, але й на прямій важкій дорозі.

Під час їзди містом великі габарити автомобіля вдавалось контролювати завдяки виштамповці на капоті, а паркуватись – завдяки огляду на 360 градусів та великим дзеркалам заднього виду.

На трасі для Тойота Ленд Крузер 300 абсолютно немає значення, яке покриття і чи є на ньому вибоїни. Автомобіль ніби створено для українських реалій – жодних неприємних відчуттів чи звуків. Land Cruiser 300 ніби оснащений повітряною подушкою, його лише похитує. На серйозних хвилях. Водночас порівно з Land Cruiser 200 підвіска суттєво перероблена. Зокрема, на рівних трасах вона зменшує коливання, щоб повороти давались без нахилів кузова.

До речі що відомо про Toyota Land Cruiser 300

В Україну новий Тойота Ленд Крузер 300 буде поставлятись в трьох версіях, які відрізняються між собою навіть зовні. Представлені на презентації варіанти – у виконаннях для міста Premium, семимісному Prestige та позашляховому GR Sport. Останній матиме чорні елементи кузова та покращені кути з'їзду виїзду. 7-місна версія Prestige буде продаватись за попереднім замовленням. Ціни та повні специфікації будуть відкриті 6 серпня – у день офіційного старту продажів Toyota Land Cruiser 300.