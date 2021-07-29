Внедорожник стал не только "королем бездорожья", но "королем всех дорог".

Новое поколение Тойота Ленд Крузер 300 украинцам презентовали в гранитном карьере и на аэродроме вблизи города Белая Церковь (Киевская область). Тем самым продемонстрировав, что отныне это не просто внедорожник, но и машина для автомагистралей.

Land Cruiser 300 – первая полностью новая модель Land Cruiser со времен выпуска 200-й серии в 2007 году. В автомобиле новое абсолютно все – кузов, двигатели, трансмиссия и платформа. Общий вес автомобиля уменьшилась примерно на 200 кг.

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Автомобиль построен на платформе GA-F, созданная специально для LC 300 на основе философии TNGA. Также внедорожник оснащен новыми двигателями V6 с турбонаддувом с гораздо лучшими показателями мощности, крутящего момента и эффективности и меньшим рабочим объемом по сравнению с текущей моделью.

В салоне угадывается архитектура предшественника – благодаря широкой центральной консоли, которая добавляет престижа и ощущения могущества. Большой центральный экран и электронная панель приборов делает автомобиль максимально функциональным и подключенным к современным технологиям.

Среди инноваций Тойота Ленд Крузер 300 – кнопка запуска двигателя с функцией распознавания отпечатков пальцев. Во время бездорожья камера показывает картинку "под колесами" автомобиля, которая записывается фронтальными камерами. На ней также видны линии траектории, на которые удобно ориентироваться при проезде мостов и путей.

Во время демонстрации внедорожных свойств Land Cruiser 300 преодолел тест на вывешивание, проезд брода, выезд на высокую гору и поперечный крен. Для этого были задействованы пониженная передача, блокировка межосевого дифференциала и блокировка заднего колеса для уменьшения радиуса поворота. Также испытали функцию поддержания постоянной скорости во время преодоления не только склонов, но и на прямой тяжелой дороге.

Во время езды по городу большие габариты автомобиля удавалось контролировать благодаря выштамповен на капоте, а парковаться – благодаря обзору на 360 градусов и большим зеркалам заднего вида.

На трассе для Тойота Ленд Крузер 300 абсолютно неважно, какое покрытие и есть ли на нем выбоины. Автомобиль будто создан для украинских реалий – никаких неприятных ощущений или звуков. Land Cruiser 300 будто оснащен воздушной подушкой, его только покачивает. На серьезных волнах. В то же время наравне с Land Cruiser 200 подвеска существенно переработана. В частности, на ровных трассах она уменьшает колебания, чтобы повороты давались без наклонов кузова.

Кстати что известно о Toyota Land Cruiser 300

В Украине новый Тойота Ленд Крузер 300 будет поставляться в трех версиях, которые отличаются между собой даже внешне. Представленные на презентации варианты – в исполнениях для города Premium, семиместном Prestige и внедорожном GR Sport. Последний будет иметь черные элементы кузова и улучшенные углы съезда выезда. 7-местная версия Prestige будет продаваться по предварительному заказу. Цены и полные спецификации будут открыты 6 августа – в день официального старта продаж Toyota Land Cruiser 300.