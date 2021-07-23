Владелец нового внедорожника в Японии подписывает соглашение, что он не продаст авто по крайней мере год.

Долгожданный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 пользуется ажиотажным спросом, особенно в Японии. Только за первый месяц продаж его заказали более 22 тысяч человек. А там, где ажиотаж и дефицит – там может быть спекуляция. Чтобы этого не произошло, Toyota запретила первым покупателям перепродавать "трехсотый" третьим лицам.

Местные дилеры при оформлении сделки по купле-продаже требуют подписания приложения, в котором покупатель обязуется не перепродавать внедорожник кому-то другому в течение первого года владения. Реквизиты покупателя хранятся в общей базе данных Toyota Japan, поэтому если клиент нарушит сделку, он будет занесен в "черный список" и больше не сможет воспользоваться услугами этого автопроизводителя.

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Еще одна причина, по которой Toyota ограничивает продажу этих автомобилей – бешеная популярность "Крузаков" у террористов или боевиков запрещенных организаций. Сейчас они не смогут обновить парк новейшим внедорожником компании.

Кроме этого, Toyota планирует провести проверки в отношении физических лиц и организаций, которые заказали сразу несколько внедорожников у разных дилеров.

Но самое главное, что Toyota приостановила прием заказов на Land Cruiser 300 у себя на родине. Спрос оказался настолько высоким, что компания боится не справиться с ним. На сегодняшний день за внедорожником выстроилась очередь на два года вперед.

Напомним, что Toyota Land Cruiser 300 уже привезли в Украину