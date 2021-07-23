Власник нового позашляховика в Японії підписує угоду, що він не продасть авто принаймні рік.

Довгоочікуваний позашляховик Toyota Land Cruiser 300 користується ажіотажним попитом, особливо в Японії. Лише за перший місяць продажів його замовили більше 22 тисячі чоловік. А там, де ажіотаж та дефіцит – там може бути спекуляція. Щоб цього не сталось, Toyota заборонила першим покупцям перепродувати "трьохсотий" третім особам.

Місцеві дилери під час оформлення угоди з купівлі-продажу вимагають підписання додатку, в якому покупець зобов'язується не перепродувати позашляховик комусь іншому протягом першого року володіння. Реквізити покупця зберігаються в загальній базі даних Toyota Japan, тож якщо клієнт порушить угоду, він буде занесений в "чорний список" та більше не зможе скористатись послугами цього автовиробника.

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Ще одна причина, через яку Toyota обмежує продаж цих автомобілів – шалена популярність "Крузаків" у терористів чи бойовиків заборонених організацій. Наразі вони не зможуть оновити парк найновішим позашляховиком компанії.

Крім цього, Toyota планує провести перевірки щодо фізичних осіб і організацій, які замовили відразу кілька позашляховиків у різних дилерів.

Але найголовніше, що Toyota призупинила прийом замовлень на Land Cruiser 300 в себе на батьківщині. Попит виявився настільки високим, що компанія боїться не впоратися з ним. На сьогоднішній день за позашляховиком вишикувалася черга на два роки вперед.

Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser 300 вже привезли в Україну