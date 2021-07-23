Рейтинг створений американською дослідницькою організацією iSeeCars.

У США часто міняють автомобілі, і це зрозуміло: вибір великий, ціни низькі, кредити доступні, а рівень життя – високий. Втім, близько 6,1% власників не продають свої авто більш ніж 15 років. Компанія iSeeCars проаналізувала понад 660 000 вживаних автомобілів, щоб створити рейтинг автомобілів 1981-2005 років, з якими власники не хочуть розставатися більше 15 років.

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Цікаво, що ТОП-10 складається здебільшого із спортивних авто та кросоверів. Є також пікапами, мінівен та седаном. Більшість "довгожителів" – японські моделі, а один автовиробник є лідером рейтингу.

10: Toyota Sequoia

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,1%

На скільки довше середнього: в 1,5 рази

Toyota Sequoia - єдиний повнорозмірний трирядний позашляховик у цьому списку, який власники зберігають найдовше. Ми не здивовані тим, що бачимо Sequoia у списку, але ми здивовані тим, що інші великі позашляховики, такі як Chevy Tahoe та Ford Expedition, не зробили цього. Їх купують багатодітні сім'ї і експлуатують, поки не поб'ють.

9: Toyota 4Runner

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,4%

На скільки довше середнього: в 1,5 рази

Toyota ще не раз з'явиться у цьому списку, тож звикайте. 4Runner відомий своєю надійністю, а це вагома причина, чому його власник не хоче продавати таке авто.

8: Subaru Forester

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 9,8%

На скільки довше середнього: в 1,6 рази

Forester – це єдиний Subaru, який знаходиться в цьому списку. Близько 10% його власників так довго його не продають; наступним за рейтингом Subaru є Outback з 6,8%, що також перевищує середній показник.

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7: Honda Pilot

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 10,4%

На скільки довше середнього: в 1,7 рази

Pilot – перша з двох Honda, яка увійшла до топ-10. Вона продовжує цей список японських автомобілів. До речі, решта списку теж звідти.

6: Honda CR-V

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 10,7%

На скільки довше середнього: в 1,8 рази

“Honda CR-V є одним з найбільш просторих автомобілів у своєму класі, тоді як Pilot конкурує з мінівенами з точки зору зовнішнього вигляду та багажника", - сказав виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер. "Ці транспортні засоби також мають високий рейтинг безпеки та надійності, що робить їх популярними та практичними виборами для сімейних автомобілів".

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5: Toyota Tundra

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,3%

На скільки довше середнього: в 1,8 рази

Це знову Toyota, тепер у вигляді пікапа Tundra. В цьому списку це один з двох пікапів, якого не хочуть продавати довгий час.

4: Toyota Sienna

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,5%

На скільки довше середнього: в 1,9 рази

Наступна Toyota у списку - Sienna. За даними iSeeCars, 11,5% власників Сієни тримають їх припаркованими на своїх під’їздах протягом 15 років і більше. Це єдиний мінівен, який потрапив у топ-10.

3: Toyota Tacoma

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 11,6%

На скільки довше середнього: в 1,9 рази

Другим і останнім пікапом, який потрапив у топ-10 списку, є Toyota Tacoma. Вона відома як міцна вантажівка, яка здатна набігати сотні тисяч кілометрів, не потребуючи серйозних робіт.

2: Toyota Highlander

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 12,4%

На скільки довше середнього: у 2,0 рази

На другому місці - Toyota Highlander. 12,4% власників Highlander зберігають свої кросовери протягом 15 років і довше, що рівно вдвічі перевищує середній показник.

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1: Toyota Prius

Скільки власників зберігають авто більше 15 років: 13,7%

На скільки довше середнього: у 2,2 рази

За даними iSeeCars, 13,7% власників Toyota Prius не продають свої маленькі гібридні хетчбеки протягом 15 років і довше.

"Власники Prius, які зберігають їх принаймні 15 років – це перші покупці гібридних авто, вони екологічно свідомі і хочуть утримувати свої машини якомога довше", - сказав Брауер. "Ці авто також приваблюють практичних водіїв завдяки економії палива та низьким витратам на володіння ".