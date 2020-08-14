Власник наїздив стільки всього за 7 років.

На американському автоаукціоні Copart 13 серпня 2020 року була продана Honda CR-V 2013 року, пробіг якої на одометрі – 814,5 тисяч миль. Це приблизно 1,3 млн км. Автомобіль продали за 700 доларів.

Автомобіль потрапив в невелике ДТП, тому в нього пошкоджена передня частина (бампер, фара та капот). Інші деталі кузова в повному порядку.

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Машина виглядає цілком пристойно, хіба що фари заматовані, а салон трохи брудний. Втім, на багатьох "Хондах" зі світлим салоном навіть з меншим пробігом він виглядає приблизно так само. Добряче дісталось і колісним дискам.

Фото: Copart

Автомобіль вироблено на заводі в Канаді, він обладнаний стандартним 2,4-літровим бензиновим двигуном, автоматичною трансмісією та повним приводом.

Автомобіль був у власності у однієї людини та окрім останнього ДТП не потрапляв в аварії.

Нагадаємо, як визначити справжній пробіг автомобіля.