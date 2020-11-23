Купівля вживаної машини майже завжди – боротьба двох людей за одну цифру – за реальний кілометраж пробігу автомобіля, який є об’єктом торгів. Як хоча б приблизно визначити пробіг, не спираючись на показання одометра?

Перш за все слід зрозуміти: витрачати час на з’ясовування реального пробігу має сенс тільки коли автомобіль не дуже старий. Якщо машині пішов другий десяток років, а одометр – на третє коло, на перший план виступає інше: реальний стан автомобіля. Тому що на ньому швидше за все вже немає рідних заводських деталей, за ступінь зносу яких можна було б хвилюватись.

Навести марафет під капотом за наявності сучасної автохімії не важко, але при цьому знос двигуна може бути доволі значним

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Для кожної моделі автомобіля відомі цифри пробігу, при яких настають характерні прояви зносу, і їх треба заздалегідь з’ясувати – наприклад, у журналістських матеріалах про вживану техніку або на клубних форумах прихильників певної моделі авто. В цілому маркери реального пробігу слід шукати в таких місцях:

Електронна пам’ять . Професійні перекупники вміють стирати показання одометра, але майже завжди в пам’яті електронних блоків можна знайти реальний кілометраж. Наприклад, в ЕБУ трансмісії може зберігатися пробіг, при якому минулого року “вискочила” якась помилка – і ця цифра може виявитися на 50 тис. км більше, ніж та, що світиться сьогодні на одометрі. Але діагност має знати, де шукати подібні дані.

Вигляд інтер’єру. До певного часу – зазвичай, до 100-150 (при дуже акуратному користуванні) тис. км матеріали оздоблення зберігають первинний вигляд. Але після 50-70 тис. км з’являються потертості на педалях, близько 200 тис. км буде явний знос на тканині водійського крісла, а шкіряна оббивка сидіння деяких моделей здається удвічі швидше. М’яке кермо (без шкіри) зазвичай починає “злізати” в районі 150-200 тис. км.

У кожної моделі авто є свій строк, коли на деталях інтер’єру з’являються сліди зносу. Зазвичай кермо облазить не раніше 150 тис. км пробігу

Знос двигуна . Дим з відтінком синього або чорного кольору починає виходити з вихлопної ближче до 300 тис. км, але цю ознаку зносу деталей поршневої групи нечесні перекупники уміють тимчасово долати. Тому варто перевірити мотор діагностичним сканером на пристойній СТО. Більш детальну інформацію дасть . Дим з відтінком синього або чорного кольору починає виходити з вихлопної ближче до 300 тис. км, але цю ознаку зносу деталей поршневої групи нечесні перекупники уміють тимчасово долати. Тому варто перевірити мотор діагностичним сканером на пристойній СТО. Більш детальну інформацію дасть замір компресії та leak-test . У кожної моделі двигуна перші ознаки зносу настають у власні строки. Але скажемо, що сучасні агрегати не повинні подавати ознак “стомленості” бодай до 120-200 тис. км.

Стан ходової . Як правило, заводські сайлент-блоки та кульові опори залишаються в порядку до 60-80 тис. км, хоча цифра залежить від умов експлуатації та моделі авто. Просто майте на увазі, що геть нові шарніри на машині із заявленим пробігом 50 тис. км повинні викликати у вас підозри.

Амортизатори. Ці доволі дорогі вузли не завжди рентабельно міняти перед продажом, тому не пошкодуйте грошей на їхню перевірку на спеціальному стенді. У якісних автомобілів заводські амортизатори служать в середньому до 100 тис. км. Тому якщо на машині стоять “нерідні” або вібро-стенд показав малий залишок ефективності, це підстави до торгу або прощання з продавцем .

Зниження компресії у сучасних іномарок настає не раніше 120 тис. км, але за умови, що автомобіль експлуатувався не варварськи

Як встановити діагноз вживаній машині

Не поспішайте самотужки приймати рішення щодо стану автомобіля, що вам сподобався – порадьтеся за підсумками огляду із досвідченим експертом. Тим більше, не поспішайте робити висновки на основі одного підозрілого моменту, але комплекс підозрілих ознак має дійсно викликати підозри щодо правдивості показань одометра.

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При побіжному знайомстві з машиною не варто брати до уваги стан деталей, які називають “розходниками”: стійок стабілізаторів підвіски, гальмівних дисків та колодок, фільтрів, шин тощо. Хоча якщо є час і натхнення, можна влаштувати детальний допит власнику щодо строків заміни згаданих деталей. Щоб потім зіставити три значення: реальний стан, скажімо, колодок, заявлений власником строк заміни і стандартні цифри пробігу колодок для даної моделі. Наприклад, у більшості автомобілів В- та С-класу з механічною коробкою передач колодки передніх гальм служать 20-30 тис. км, а гальмівні диски витримують три заміни колодок.

Амартизатори можуть служити хорошим індикатором реального пробігу, але для цього потрібен спеціальний стенд і знання співвідношення зносу до пробігу данної моделі

Майте на увазі, що зовнішньому вигляду деяких видів поверхні легко повернути “новий” вигляд: наприклад, пластик освіжають будівельним феном та поліролью, тканини – професійною хімчисткою. Тому на оббивці шукайте не бруд та тьмяніння, а те, чого позбутися неможливо: потертості, гнилі нитки, стерті написи на кнопках. Часто деякі моделі мають характерні слабкі місця, які демонструють знос передчасно: наприклад, у Lanos`ів чомусь вже до 70 тис. км тріскається чохол важеля МКП.

Рекомендація Авто24

Використовуйте зазначені у нашій статті мітки як засіб визначити справжній знос машини хоча б у грубому наближенні. А коли сумніви будуть відсіяні і автомобіль-претендент на покупку буде обрано, можна буде запросити на перегляд кваліфікованого експерта. Також слідкуйте за реакцією продавця на ваші конкретні запитання щодо помічених недоліків – можливо, це дасть вам змогу побачити, коли він говорить неправду, а коли його обурення щодо ваших претензій щире.

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