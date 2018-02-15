Як перевіряти ходову при покупці уживаної машини найкраще знають професіонали автосервісу. Але найгрубіші неполадки можна виявити і самостійно – щоб запросити експерта до вже «відфільтрованих» варіантів покупки.

Розберемося, як перевіряти ходову при покупці уживаної машини, розклавши всі етапи у вигляді доступного для розуміння алгоритму. Однак, перш за все зазначимо, що підвіска – одна з тих систем, оцінка роботи якої, навіть у нового автомобіля, буде багато в чому суб'єктивною. Вся справа в особистих уподобаннях водія: наскільки любить він плавну їзду, наскільки вимогливий до акустичного комфорту в салоні і які його вимоги до керованості.

Ходова частина більшості масових моделей сьогодні влаштована нескладно і здебільшого служить довго навіть на наших дорогах.

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У деяких машин ходова по суті жорстка, з неприємними струсами на вибоїнах, проте з відточеною керованістю, при мінімальних кренах в швидкісних поворотах. Такі наприклад, багато Seat, деякі з Citroen, ну і майже все купе і решта «запальничок». Інші, навпаки, подібно народним ЗАЗ/Daewoo Lanos, Renault Logan і Duster м'які настільки, що майже беззвучно поглинають навіть вітчизняні ями і асфальтові провали. Зате вони можуть здатися валкими на швидкісних дорогах.

Загалом, те, що одному може здатися комфортним і плавним ходом по нерівностях, іншим, більш «гарячим» драйвером може бути оцінено як несправність амортизаторів і сайлент-блоків.

Тому ми постараємося розповісти тільки про ті «симптоми» в роботі ходової, які однозначно свідчать про несправності або знос деталей. Нарешті, розбираючись, як перевіряти ходову при покупці уживаної машини, пам'ятайте, що ваш інструмент в даному тесті – ваші власні вуха, ваші вібро-сенсори – це ноги на педалях і руки на кермі.

Як перевірити підвіску на тест-драйві:

1. Готуючись до пробного тест-драйву, продумайте заздалегідь маршрут. На ньому повинні бути ділянки з поворотами і нерівностями, добре було б поїздити по бруківці, трамвайних коліях. Грунтовка менш бажана, оскільки грубих, «гострих» ям на ній не буває, а згладжені хвилі та колії не демонструють більшість несправностей.

Усі разом деталі-”розхідники” у підвісці зношуються рідко. Зазвичай є один-два компоненти, яких заміняють частіше за інші.

2. На дорозі з рівним профілем машина не повинна ухилятися в бік від прямолінійного руху, якщо навіть не тримати кермо. Якщо автомобіль тягне в сторону, значить, як мінімум порушений сход-розвал – кути встановлення коліс. Але відводити в бік можуть і нерівно стерті шини, і зношені деталі ходової частини, і найстрашніше – перекошений після колишньої аварії кузов. Загалом, якщо машину «тягне» - значить, її обов'язково потрібно перевіряти на стенді того ж розвалу-сходження.

3. Коли машина неспішно котиться, плавно притисніть педаль гальма і прислухайтеся: в момент гальмування у вигляді клацання або легкого стуку іноді виявляють себе люфти в з'єднаннях підвіски.

4. Загальмуйте з більшої швидкості і трохи енергійніше, “прислухаючись” руками до поведінки рульового колеса. Якщо машину потягне в сторону, значить, є проблеми з гідроприводом гальмівних механізмів, точніше – з колісними циліндрами або з головним циліндром. На кермі і гальмівній педалі не повинно бути вібрацій, якщо є – схоже, деформовані гальмівні диски (сподіваємося, спрацьовування ABS ви зможете відрізнити?). Залізний скрегіт з гальм свідчить про зношені колодки.

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5. Стоячи на місці з працюючим двигуном, кілька разів натисніть на гальмівну педаль, вона повинна опиратися кожен раз з однаковим зусиллям. Хід педалі теж не повинен змінюватися.

6. На нерівностях справний автомобіль видає тільки глухі звуки, якими він відгукується на бугри і ями. Брязкіт, дзвін, жорсткі удари, вібрації говорять про те, що машину неодмінно потрібно показати професіоналам автосервісу (втім, це неодмінно потрібно зробити з будь-якою машиною, яку ви відберете для покупки).

Візуальний огляд ходової при виборі вживаної машині має сенс лише коли є підйомник або оглядова яма. В такий спосіб, як на фото, щось важливе помітити важко.

7. Для тестування амортизаторів машину потрібно струснути у вертикальній площині, наприклад, на низькому бордюрі або лежачому поліцейському. Машина після цього не має розгойдуватися, коливання повинні відразу згаснути. Також про втрату ефективності амортизаторів можуть говорити дрібні дробові стуки на низці асфальтових хвиль, хоча подібним чином рапортують про свій швидкий кінець і шарніри підвіски – кульові опори, сайлент-блоки, втулки.

8. Важливо перевірити стан колісних підшипників, оскільки у багатьох моделей вони змінюються лише в зборі з маточиною. Однак, на слух це зробити дуже важко – їхній глухий гул нетренованим вухом важко виділити на тлі шуму шин і трансмісії.

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На завершення знову дозволимо собі нагадати про необхідність показати один-два остаточно “відфільтрованих” автомобілі механікам на СТО. Так, підвіска на перший погляд влаштована простіше двигуна або трансмісії. Але у деяких моделей ходова зроблена так, що її ремонт може вилитися в досить помітні суми. А тут уже для винесення остаточного вердикту потрібні досвід і знання професіоналів.

Нагадаємо також, що нещодавно наші експерти дали поради відносно того, як перевіряти двигун при купівлі б/в авто.