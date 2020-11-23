Покупка подержанной машины почти всегда – борьба двух людей за одну цифру – за реальный километраж пробега автомобиля, являющегося объектом торгов. Как хотя бы примерно определить пробег, не опираясь на показания одометра?

Прежде всего следует понять: играть в выяснения реального пробега имеет смысл только когда автомобиль не очень старый. Если машине пошел второй десяток лет, а одометр – на третий круг, на первый план выступает другое: реальное состояние автомобиля. Потому что в нем скорее всего уже нет родных заводских деталей, за степень износа которых можно было бы волноваться.

Навести марафет под капотом при наличии современной автохимии не трудно, но при этом износ двигателя может быть довольно значительным

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда лучше покупать автомобиль с пробегом

Для каждой модели автомобиля известны цифры пробега, при которых наступают характерные проявления износа, и их надо заранее выяснить – например, в журналистских материалах о подержанной технике или на клубных форумах поклонников определенной модели авто. В целом маркеры реального пробега следует искать в следующих местах:

Электронная память . Профессиональные перекупщики умеют стирать показания одометра, но почти всегда в памяти электронных блоков можно найти реальный километраж. Например, в ЭБУ трансмиссии может храниться пробег, при котором в прошлом году "выскочила" какая-то ошибка – и эта цифра может оказаться на 50 тыс. км больше, чем та, что светится сегодня на одометре. Но диагност должен знать, где искать подобные данные.

Вид интерьера. До поры до времени – как правило, до 100-150 (при очень аккуратном использовании) тыс. км материалы отделки сохраняют первоначальный вид. Но после 50-70 тыс. км появляются потертости на педалях, около 200 тыс. км станет явным износ на ткани водительского кресла, а кожная обивка сиденья некоторых моделей сдается вдвое быстрее. Мягкий руль (без кожи) обычно начинает "облезать" в районе 150-200 тыс. км.

В каждой модели авто есть свой срок, когда на деталях интерьера появляются следы износа. Обычно руль облезает не ранее 150 тыс. км пробега

Износ двигателя . Дым с оттенком синего или черного цвета начинает выходить из выхлопной ближе к 300 тыс. км, но этот признак износа деталей поршневой группы нечестные перекупщики умеют временно маскировать. Поэтому стоит проверить мотор диагностическим сканером на приличной СТО. Более подробную информацию даст . Дым с оттенком синего или черного цвета начинает выходить из выхлопной ближе к 300 тыс. км, но этот признак износа деталей поршневой группы нечестные перекупщики умеют временно маскировать. Поэтому стоит проверить мотор диагностическим сканером на приличной СТО. Более подробную информацию даст замер компрессии leak-test . В каждой модели двигателя первые признаки износа наступают в свои сроки. Но скажем, что современные агрегаты не должны подавать признаков "усталости" хотя бы до 120-200 тыс. км.

Состояние ходовой . Как правило, заводские сайлент-блоки и шаровые опоры остаются в порядке до 60-80 тыс. км, хотя цифра зависит от условий эксплуатации и модели авто. Просто имейте в виду, что совсем новые шарниры на машине с заявленным пробегом 50 тыс. км должны вызывать у вас подозрения.

Амортизаторы. Эти довольно дорогие узлы не всегда рентабельно менять перед продажей, поэтому не пожалейте денег на их проверку на специальном стенде. У качественных автомобилей заводские амортизаторы служат в среднем до 100 тыс. км. Поэтому если на машине стоят "неродные" или вибро-стенд показал малый остаток эффективности, это основания для торга или прощание с продавцом.

Снижение компрессии у современных иномарок наступает не ранее 100 – 120 тыс. км, но при условии, что автомобиль эксплуатировался не варварски

Как установить диагноз подержанной машине

Не спешите самостоятельно принимать решение о состоянии автомобиля, который вам понравился – посоветуйтесь по итогам осмотра с опытным экспертом. Тем более не спешите делать выводы на основе одного подозрительного момента, но комплекс подозрительных признаков должен действительно вызвать сомнения в правдивости показаний одометра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить ходовую часть при покупке машины

При беглом знакомстве с машиной не стоит принимать во внимание состояние деталей, которые называют "расходниками": стоек стабилизаторов подвески, тормозных дисков и колодок, фильтров, шин и др. Хотя если есть время и вдохновение, можно устроить детальный допрос владельцу о сроках замены упомянутых деталей. Чтобы потом сопоставить три значения: реальное состояние, скажем, колодок, заявленный владельцем срок замены и стандартные цифры пробега колодок для данной модели. Например, в большинстве автомобилей В- и С-класса с механической коробкой передач колодки передних тормозов служат 20-30 тыс. км, а тормозные диски выдерживают три замены колодок.

Амартизаторы могут служить индикатором реального пробега, но для этого нужен специальный стенд и знания соотношения износа к пробегу данной модели

Имейте в виду, что некоторым видам поверхности легко вернуть "новый" вид: например, пластик освежают строительным феном и полиролью, ткани – профессиональной химчисткой. Поэтому на обивке ищите не грязь, а то, от чего избавиться невозможно: потертости, гнилые нитки, стертые надписи на кнопках. Часто некоторые модели имеют характерные слабые места, которые демонстрируют износ преждевременно: например, в Lanos`ов почему-то уже к 70 тыс. км трескается чехол рычага МКП.

Рекомендация авто24

Используйте указанные в нашей статье метки как средство определить настоящий износ машины хотя бы в грубом приближении. А когда сомнения будут отсеяны и автомобиль-претендент на покупку будет избран, можно будет пригласить на просмотр квалифицированного эксперта. Также следите за реакцией продавца на ваши конкретные вопросы относительно замеченных недостатков – возможно, это даст вам возможность увидеть, когда он говорит неправду, а когда его возмущение вашими претензиями искреннее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где лучше покупать подержанный автомобиль