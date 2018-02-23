Де краще купувати – питання при виборі уживаного автомобіля настільки непросте, що спонукає багатьох йти в автосалон за новою машиною. Але не будемо поспішати. Отже, перекупник або авторинок, трейд-ін або інтернет, фірма-посередник або "районка"?

Вибір місця, де краще купувати вживаний автомобіль, частково залежить від ваших фінансів, частково – від бажаної моделі, а також – від намічених вами термінів. Розглянемо всі варіанти, проте зауважимо: власне угода купівлі-продажу (обмін сторін грошима і документами) здійснюється, як правило, не в тих місцях, про які ми говоримо. А в нашому випадку мова йде фактично про вибір машини, тобто про те, де краще знайти прийнятний варіант.

Тільки на авторинку можна вживую побачити і порівняти відразу декілька автомобілів, що цікавлять вас як предмет покупки.

Авторинок. Переваги даного місця – ви бачите всі варіанти покупки на власні очі і можете порівняти їх. Недолік авторинку – не на кожному буде та модель, яку ви шукаєте. Тому швидше за все, вам доведеться відвідати кілька авторинків – в різних містах чи один і той же, але в різний час. Ще один мінус – тут представлені в основному машини від професійних торговців, перекупників, які додають до реальної вартості свою націнку (10- 30%).

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Ще гірше, що ці суб'єкти економіки часто "марафетять" автомобілі, маскуючи вади. Їх професійна майстерність настільки висока, що вони можуть сховати від вас навіть серйозні проблеми, які "вилізуть" вже після покупки. Однак, зважаючи на появу інтернету ринок – не найгірший варіант для вибору автомобіля.

Інтернет. Тут найширший вибір автомобілів і найвища ймовірність бути обдуреним, оскільки у недобросовісного продавця найбільше шансів зберегти інкогніто. У числі тих, хто продає машини, тут є і власники автомобілів. Відрізнити їх від перекупників, які неохоче оголошують свій статус, можна навіть по телефону, розпитавши подробиці про історію даного автомобіля. Але в інтернеті потрібна певна пильність, оскільки часто показаний і описаний в оголошенні автомобіль насправді таким не є. На ваш дзвінок або під час візиту вам скажуть, що, мовляв, той вже проданий, але є інший, ще кращий, але трохи дорожчий. Якщо вас зацікавив якийсь "лот", домовляйтеся про огляд в безпечному місці.

Як не дивно, проте в паперовій пресі все ще можна знайти непоганий вживаний автомобіль. Однак для цього доведеться їхати в глибинку.

В пресі. Оголошення в паперових газетах не варто скидати з рахунків, особливо в глибинці, де інтернет поки не отримав загальної популярності. Тим більше, якщо ви шукаєте недорогий автомобіль поважного віку. Особливо цікавими з цієї точки зору є місцеві "районки" та регіональні газети, хоча, чесно кажучи, такі не скрізь збереглися. Ймовірність нарватися на перекупників тут нижче, ніж деінде, але врахуйте – на такому майданчику машини часто продають особи, які особливо не поспішають, а значить, довго тримають ціну і торгуються неохоче.

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Перекупник. Найвідчайдушніші покупці звертаються безпосередньо до маклерів-перекупників, які беруться підібрати потрібний автомобіль в обумовлені терміни. Метод цілком розумний, оскільки ці люди часто добре знають свою справу. Головне тут знайти посередника не тільки професіонала, але і більш-менш сумлінного. Тому бажано заручитися рекомендаціями ваших знайомих, які вже користувалися послугами даного маклера. Ризик бути обдуреним в такому разі, мабуть, буде одним з найнижчих. Але і "накрутка" на вартості маленькою не здаватиметься.

Автосалонів, де торгують машинами з пробігом, в Україні все ще замало. Але для багатьох це зручний варіант купівлі уживаної машини.

Автосалон. Найбільш цивілізований метод покупки вживаного автомобіля – це прийти в дилерський центр, який торгує крім іншого вживаними авто (частіше – викупленими у клієнта, який купує собі нову машину). Ці автомобілі перевіряються фахівцями і на предмет юридичної чистоти, і в технічному плані. Деякі екземпляри мають прозору сервісну історію, з якою можна ознайомитися. Найбільш серйозні недоліки можуть бути вже усунені на дилерській СТО. Так, мабуть, це буде один з найдорожчих варіантів купівлі, але втрата часу і всілякі ризики тут зведені практично до нуля.

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