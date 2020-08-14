Владелец наездил столько всего за 7 лет.

На американском автоаукционе Copart 13 августа 2020 года была продана Honda CR-V 2013 года, пробег которой на одометре – 814 500 миль. Это примерно 1,3 млн км. Автомобиль продали за 700 долларов.

Автомобиль попал в небольшое ДТП, поэтому у него повреждена передняя часть (бампер, фара и капот). Другие детали кузова в полном порядке.

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Машина выглядит вполне прилично, разве что фары заматированые, а салон немного грязный. Впрочем, на многих "Хондах" со светлым салоном даже с меньшим пробегом он выглядит примерно так же. Сильно досталось и колесным дискам.

Фото: Copart

Автомобиль произведен на заводе в Канаде, он оборудован стандартным 2,4-литровым бензиновым двигателем, автоматической трансмиссией и полным приводом.

Автомобиль был в собственности у одного человека и кроме последнего ДТП не попадал в аварии.

Напомним, как определить настоящий пробег автомобиля.