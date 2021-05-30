Флагман модельного ряду Subaru в Україні мало змінився зовні, однак технічні інновації суттєві.

Журналісти "Авто24" випробували новинку на регіональних дорогах Київської та Черкаської областей, а також на справжньому бездоріжжі у лісі поблизу берега Дніпра.

У 2021 році в Україні почало продаватися 6 покоління кросовера Subaru Outback. Це європейська версія найбільш універсальної та безпечної моделі бренду.

Різниця – в техніці та салоні

Зовні найбільший представник японського бренду Subaru змінився мало. Силует універсала з пластиковим обвісом кузова практично повністю повторює попередню версію, як і головні особливості моделі. Помітні дещо інші фари, змінено форму пластикових накладок на кузов, ліхтарів тощо. Напис Outback змістився з передньої частини боковини кузова на задню. А от технічно автомобіль отримав багато змін.

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По-перше, Subaru Outback збільшився довжину на 4 см, інші параметри змінились несуттєво. Багажник навіть в мінімальній конфігурації величезний – 537 л, а при складених задніх сидіннях – 1282 л.

В салоні дуже просторо – на цьому схожість з попередньою версією закінчується. Місця для будь-яких пасажирів та водія достатньо, навіть якщо вони високі та з великою масою. Всі матеріали оббивки м'які, а в топ-версії – коричневі шкіряні сидіння та вставки на картах дверей.

Найбільше вражає "вертикальний" екран – на нього перенесено більшість систем керування автомобілем, навіть клімат-контролю. В меню перемістили практично всі функції, які раніше керувалися кнопками – наприклад, відключення функції старт-стопу чи системи слідкування за розміткою і навіть вмикання підігріву сидінь. Втім, підігрів сидінь другого ряду вмикається кнопками – на консолі між передніми кріслами.

Панель приладів традиційна – з двома стрілковими циферблатами та борткомп'ютером посередині. А от над екраном мультимедіа розміщена система, яка розпізнає обличчя та слідкує за жестикуляцією. Вона впізнає власників та налаштовує під них інфосистему. А якщо в машині на ходу сильно розмахують руками, вона видає попередження. Можливо, для італійського ринку цю функцію вимикають.

Під капотом новинки - нещодавно розроблений 2,5-літровий атмосферний двигун з безпосереднім впорскуванням. Порівняно з попереднім поколінням 90% деталей цього двигуна були перероблені з метою покращити паливну економічність та збільшити віддачу у найбільш "популярному" діапазоні обертів.

В трансмісії розширений діапазон передавальних чисел, посилені шківи варіатора та обидві сторони ланцюга.

На ходу силовий агрегат працює плавно та потужно, однак, для такої великої та важкої машини хотілося б більше "конячок" та ньютон-метрів. У звичайному режимі 188 к.с. вистачає, а от на обгонах хотілося б більше впевненості.

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Там, де повний привід потрібен

Система постійного приводу у звичайному режимі працює за схемою 60:40, співвідношення може змінюватись в залежності від дорожніх умов. Водій може керувати розподілом крутного моменту на осі за допомогою системи X-Mode, яка на новій моделі доповнена новим режимом D.Snow / Mud (глибокий сніг, бруд). До речі, тепер вона вмикається не кнопками, а на дисплеї.

Під час тест-драйву ми виїхали в ліс після дощу, де для автомобіля були приготовані максимальні перешкоди – розкислий ґрунт, глибока колія, гілки дерев та глибокі калюжі. Усі шість тестових машин без проблем впорались з цим завданням, хоча деколи було страшно "закопатися".

Підвіска дуже м'яка на звичайній дорозі – навіть на "лежачих поліцейських" немає відчутних поштовхів. Звук від спрацювання ми чули лише кілька разів, при різкому вивішуванні коліс на відбій. Суттєво допомагають не пошкодити кузов не лише пластикові накладки на ньому, але картинка з камер, які показують ситуацію спереду, ззаду та з боків. Втім, спереду зображення дещо спотворена.

Але повний привод потрібен не лише на бездоріжжі. На трасі та слизькій дорозі він працює на безпеку. Активний вектор тяги (система активного розподілу крутного моменту) створює гальмівне зусилля для внутрішніх коліс, що перенаправляє більше крутного моменту до зовнішніх коліс. Це покращує траєкторію проходження поворотів. Також суттєво покращені підвіски коліс.

Рульове суттєво переналаштоване – редуктор з перемінним передавальним числом VGR (Variable Gear Ratio) дозволяє змінювати передавальне число у відповідності до кута повороту керма. Це забезпечило чуйне та точне рульове керування на низьких швидкостях і стабільність автомобіля на високих швидкостях. А от важелі поворотників не мають крайніх позицій, тому звикнути до них важко.

Жорсткість кузова суттєво збільшена завдяки новій схемі виробництва автомобіля. Якщо раніше бокові панелі були несучими, то у шостому поколінні до жорсткого каркасу кріпляться бокові частини кузова. Це позитивно впливає на безпеку та керованість.

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Безпека – на висоті

Subaru вже давно приділяє багато уваги безпеці, а у флагмані – особливо. Завдяки набору технічних рішень, модель отримала найвищий рейтинг запобігання аваріям спереду від американського дослідницького інституту IIHS.

Все це через фірмову архітектуру автомобіля, - коли двигун знаходиться внизу моторного відсіку, при аварії він падає вниз, не зміщуючись в пасажирську частину кузова. Окрім традиційних подушок безпеки, додана подушка в сидінні пасажира (між водієм), що попереджає травми на передньому ряду.

Комплексна система безпеки Eyesight четвертого покоління отримала удосконалені камери та радари, а також функції автономного керування при небезпеці, утримання авто в центрі смуги та передаварійного гальмування.

Також у новинці поліпшена шумоізоляція і система терморегулювання двигуна у холодну погоду.

В Україні автомобіль представлений у трьох комплектаціях – Limited, Field та Touring. Двигун та трансмісія у них однакові, різниця лише в матеріалах салону, кольору накладок та кількості опцій. Хоча навіть початкова Limited за 1,25 млн грн не "пуста" – в ній є повний набір систем безпеки.

Limited можна відрізнити за темно-сірими легкосплавними дисками, рейлінгами на даху та текстильною оббивкою салону.

Середня версія Field – для поціновувачів вилазок на природу. Дзеркала тут чорні, як і накладки на бампер, диски – металік, оббивка сидінь з водовідштовхувального матеріалу, а ціна – всього на 30 тисяч більша.

Топ-версія Touring – для любителів "дорого-багато". В ній шкіра наппа на сидіннях та дверях, люк та мультимедійна система Harman Kardon. Та й ціна - 1,32 млн гривень.

Таким чином, новий Subaru Outback мало змінився зовні і так само мало – за своєю сутністю. Це великий і надзвичайно комфортний універсал, який проїде там, де застряне більшість кросоверів.