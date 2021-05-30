Флагман модельного ряда Subaru в Украине мало изменился внешне, однако технические инновации существенные.

Журналисты "Авто24" опробовали новинку на региональных дорогах Киевской и Черкасской областей, а также на настоящем бездорожье в лесу вблизи берега Днепра.

В 2021 году в Украине начались продажи 6 поколения кроссовера Subaru Outback. Это европейская версия наиболее универсальной и безопасной модели бренда.

Разница – в технике и салоне

Внешне крупнейший представитель японского бренда Subaru изменился мало. Силуэт универсала с пластиковым обвесом кузова практически полностью повторяет предыдущую версию, как и главные особенности модели. Заметны несколько другие фары, изменена форма пластиковых накладок на кузов, фонарей и тому подобное. Надпись Outback сместилась с передней части боковины кузова на заднюю. А вот технически автомобиль получил много изменений.

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Во-первых, Subaru Outback увеличился в длину на 4 см, остальные параметры изменились несущественно. Багажник даже в минимальной конфигурации огромен – 537 л, а при сложенных задних сиденьях – 1 282 л.

В салоне очень просторно – на этом сходство с предыдущей версией заканчивается. Места для любых пассажиров и водителя достаточно, даже если они высокие и с большой массой. Все материалы обивки мягкие, а в топ-версии – коричневые кожаные сиденья и вставки на картах дверей.

Больше всего поражает "вертикальный" экран – на него перенесено большинство систем управления автомобилем, даже климат-контроля. В меню переместили практически все функции, которые ранее управлялись кнопками – например, отключение функции старт-стопа или системы слежения за разметкой, и даже включения подогрева сидений. Впрочем, подогрев сидений второго ряда включается кнопками на консоли между передними креслами.

Панель приборов традиционная – с двумя стрелочными циферблатами и борткомпьютером посередине. А вот над экраном мультимедиа размещена система, которая распознает лицо и следит за жестикуляцией. Она узнает владельца и настраивает под него инфосистему. А если в машине на ходу сильно размахивают руками, она выдает предупреждение. Возможно, для итальянского рынка эту функцию отключают.

Под капотом новинки – недавно разработанный 2,5-литровый атмосферный двигатель с непосредственным впрыском. По сравнению с предыдущим поколением 90% деталей этого двигателя были переделаны с целью улучшить топливную экономичность и увеличить отдачу в наиболее “популярном” диапазоне оборотов.

В трансмиссии расширен диапазон передаточных чисел, усилены шкивы вариатора и обе стороны цепи.

На ходу силовой агрегат работает плавно и мощно, однако, для такой большой и тяжелой машины хотелось бы больше "лошадок" и ньютон-метров. В обычном режиме 188 л. с. хватает, а вот на обгонах хотелось бы больше уверенности.

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Там, где полный привод нужен

Система постоянного привода в обычном режиме работает по схеме 60:40, соотношение может меняться в зависимости от дорожных условий. Водитель может управлять распределением крутящего момента на оси с помощью системы X-Mode, которая на новой модели дополнена новым режимом D.Snow/Mud (глубокий снег, грязь). Кстати, теперь она включается не кнопками, а на дисплее.

Во время тест-драйва мы выехали в лес после дождя, где для автомобиля были приготовлены максимальные препятствия – раскисшая почва, глубокая колея, ветки деревьев и глубокие лужи. Все шесть тестовых машин без проблем справились с этой задачей, хотя порой было страшно "закопаться".

Подвеска очень мягкая на обычной дороге – даже на "лежачих полицейских" нет ощутимых толчков. Звук от срабатывания мы слышали всего несколько раз, при резком вывешивании колес на отбой. Существенно помогают не повредить кузов не только пластиковые накладки на нем, но картинка с камер, которые показывают ситуацию спереди, сзади и по бокам. Впрочем, спереди изображение несколько искажено.

Но полный привод нужен не только на бездорожье. На трассе и скользкой дороге он работает на безопасность. Активный вектор тяги (система активного распределения крутящего момента) создает тормозное усилие для внутренних колес, которое перенаправляет больше крутящего момента ко внешним колесам. Это улучшает траекторию прохождения поворотов. Также существенно улучшены подвески колес.

Рулевое существенно перенастроено – редуктор с переменным передаточным числом VGR (Variable Gear Ratio) позволяет менять передаточное число в соответствии с углом поворота руля. Это обеспечило отзывчивое и точное рулевое управление на низких скоростях и стабильность автомобиля на высоких скоростях. А вот рычаги поворотников не имеют крайних позиций, поэтому привыкнуть к ним трудно.

Жесткость кузова существенно увеличена благодаря новой схеме производства автомобиля. Если раньше боковые панели были несущими, то в шестом поколении к жесткому каркасу крепятся боковые части кузова. Это положительно влияет на безопасность и управляемость.

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Безопасность – на высоте

Subaru уже давно уделяет много внимания безопасности, а во флагмане – особенно. Благодаря набору технических решений, модель получила наивысший рейтинг предотвращения аварий спереди от американского исследовательского института IIHS.

Все это благодаря фирменной архитектуре автомобиля, когда двигатель находится внизу моторного отсека, при аварии он падает вниз, не смещаясь в пассажирскую часть кузова. Помимо традиционных подушек безопасности, добавлена подушка в сиденье пассажира (между водителем), которая предупреждает травмы на переднем ряду.

Комплексная система безопасности Eyesight четвертого поколения получила улучшенные камеры и радары, а также функции автономного управления при опасности, удерживания авто в центре полосы и предаварийного торможения.

Также в новинке улучшена шумоизоляция и система терморегулирования двигателя в холодную погоду.

В Украине автомобиль представлен в трех комплектациях – Limited, Field и Touring. Двигатель и трансмиссия у них одинаковые, разница только в материалах салона, цветах накладок и количестве опций. Хотя даже начальная Limited за 1,25 млн грн не "пустая" – в ней есть полный набор систем безопасности.

Limited можно отличить по темно-серым легкосплавным дискам, рейлингам на крыше и текстильной обивке салона.

можно отличить по темно-серым легкосплавным дискам, рейлингам на крыше и текстильной обивке салона. Средняя версия Field – для ценителей вылазок на природу. Зеркала здесь черные, как и накладки на бампер, диски – металлик, обивка сидений из водоотталкивающего материала, а цена – всего на 30 тысяч больше.

– для ценителей вылазок на природу. Зеркала здесь черные, как и накладки на бампер, диски – металлик, обивка сидений из водоотталкивающего материала, а цена – всего на 30 тысяч больше. Топ-версия Touring – для любителей "дорого-много". В ней кожа наппа на сиденьях и дверях, люк и мультимедийная система Harman Kardon. Да и цена – 1,32 млн гривен.

Таким образом, новый Subaru Outback мало изменился внешне, и так же мало – по своей сущности. Это большой и чрезвычайно комфортный универсал, который проедет там, где застрянет большинство кроссоверов.