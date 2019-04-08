17:55, сьогодні

Subaru XV складно назвати новинкою – вона вже кілька років успішно продається в Україні. При цьому інтерес з боку покупців до неї не слабшає. У чому ж секрет цього кросовера?

Subaru XV має властиву всім автомобілям марки Subaru харизму. Чітке дотримання традицій марки, збереження опозитних двигунів і повного приводу виділяє японський бренд серед інших автовиробників.

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Зовнішність

1. Зовнішній вигляд

Нова XV привабливіша за свою попередницю, цілком впізнавана. Солідності надає характерна форма світлодіодних ходових вогнів. Втім, Subaru XV більше схожа на високий хетчбек, ніж на кросовер, як її прямі конкуренти.

2. Імідж

Subaru XV – спадкоємиця легендарної Impreza. І ті, хто її пам'ятає, асоціюють модель зі спортивними досягненнями, швидкістю, надійністю і задоволенням від водіння. Але завдяки невеликим розмірам і плавним лініям дизайну кузова машина подобається жінкам. Хоча насправді вона претендує на роль сімейного міського автомобіля.

3. Індивідуалізація

З індивідуалізацією у Subaru XV не все так добре, як хотілося б. Для нашого ринку доступний тільки один двигун і один варіант трансмісії. Тандем 2,0-літрового атмосферника і варіатора, безумовно, дуже хороший, але біда в тому, що він безальтернативний. Комплектацій всього три, причому всі “найсмачніші” та найтехнологічніші опції присутні тільки в найдорожчій, а наибільш доступна у дилерів не часто буває в наявності.

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Салон

4. Ергономіка

Ергономіка водійського місця на висоті. Діапазон регулювань керма і сидіння досить великий, комфортно всістися тут зможе людина практично будь-якої комплекції. Органи управління розташовані зручно і цілком логічно. Бентежить хіба що перевантажене кнопками кермо.

5. Оглядовість

Висока посадка і велика площа скління гарантують хорошу оглядовість спереду і по боках. Навіть сильно нахилені стійки лобового скла не заважають завдяки своїй вдалій формі. А ось з оглядом ззаду через салонне дзеркало все не так добре. Висока лінія багажника і вузьке заднє скло погіршують огляд. Тому паркуватися задом, використовуючи тільки дзеркала, не дуже зручно. Полегшує завдання камера заднього виду, але в дощову погоду її доводиться часто протирати.

6. Салон

Дизайн салону традиційний для Subaru. Але до якості матеріалів ніяких претензій не виникає. Щільна якісна тканина, добротна подвійна прострочка, м'який пластик торпедо. Все це говорить про надійність і досить непоганий рівень комфорту. Місця на задньому ряду, за мірками класу, цілком достатньо. Навіть далека поїздка не здасться двом мешканцям гальорки дискомфортною.

7. Багажник

Багажний відсік замалий як для кросовера, та й навантажувальна висота тут вища, ніж у багатьох конкурентів. Під підлогою ховається докатка. Сидіння складаються окремо. Але, як показує практика, для повсякденної експлуатації такого багажника цілком достатньо, та й великогабаритний вантаж при необхідності перевезти можна. Незручності можуть виникнути тільки при далеких подорожах з великою компанією.

Електрика

8. Системи комфорту

Взимку в Subaru XV не замерзнеш. Є регульовані (два положення) підігріви сидінь, підігрів керма та інші приємності.

9. Мультимедіа

Мультимедійні можливості на висоті. Нехай Subaru XV не має власного носія для зберігання, скажімо, музики, зате є дуже зручне управління голосом – потрібну композицію можна включити, просто сказавши її назву. Дуже зручно, і не відволікає від дороги. Також голосом можна керувати навігатором.

10. Акустика

Якість звучання рідної аудіосистеми не преміальна, але цілком пристойна. Синхронізація з телефоном дуже швидка, інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Звичайно, любителі тюнінгу можуть забажати встановлення підсилювача, сабвуфера і великих динаміків, але навряд чи комусь захочеться міняти продуманий та зручний головний пристрій.

11. Автономність

Рівень автономії відповідає сучасним трендам – активний круїз-контроль, система уникнення зіткнень, контроль рядності руху... Все це присутнє і працює досить непогано, іноді навіть нав'язливо. Але не слід забувати, що електроніка – лише помічник, і на даному етапі свого розвитку не може враховувати всіх факторів. Наприклад, звичка об'їжджати ями на дорозі сприймається системою як порушення рядності.

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Механіка

12. Мотор

Мотори Subaru – привід для гордості. Єдиний доступний для нашого ринку 2-літровий атмосферник має дуже поступливий характер – він плавно набирає крутний момент разом з оборотами, чудово збалансований і дуже завзято звучить. Тішить, що Subaru не пішла за модою і не захопилася "даунсайзингом", як багато інших автовиробників. Двигун такої кубатури без турбоннаддува напевно має досить пристойний ресурс і не завдасть клопоту своєму власникові. Крім того, у нього в приводі газорозподільного механізму використовується ланцюг. Це означає, що не доведеться витрачатися на планову заміну ременя ГРМ.

13. Коробка передач

Коробка передач одна – безальтернативний варіатор. На відміну від попереднього покоління Subaru XV, алгоритм її роботи вже не викликає неприємних емоцій. При інтенсивному розгоні варіатор вміло імітує перемикання передач, а при розміреній їзді гарно змінює крутний момент, піклуючись про економію палива.

14. Прохідність

Прохідність – одна з найсильніших сторін Subaru XV. 220 міліметрів кліренсу у поєднанні з чудовою системою повного приводу дають можливість XV заїхати в такі місця, куди конкуренти в житті не дістануться. До недоліків можна віднести хіба що відносно великий передній звис.

15. Підвіска

Підвіска Subaru XV збалансована і налаштована на дороги вельми середньої якості. З українськими вибоїнами вона справляється непогано, і в той же час її не можна звинуватити в зайвій м'якості або валкості – вона дозволяє дуже точно маневрувати між ямами і не напружує зайвою тряскою під час подолання нерівностей.

Водіння

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16. Керованість

Керується Subaru XV, як для кроссоверера, просто відмінно. Легка недостатня поворотність прекрасно контролюється кермом і газом. Крени, звичайно, присутні, але це все-таки кросовер, і для кільцевих заїздів він не призначений. А ось для динамічного водіння дуже навіть підійде. Навіть з мотором потужністю всього 156 к. с.

17. Динаміка

Динаміку розгону складно назвати захоплюючою. Імітація перемикання передач варіатором відбувається дуже плавно, з упором на комфорт, і відчуття інтенсивності прискорення тут втрачається. Та й не варто очікувати від Subaru з атмосферним мотором ураганної динаміки – тут інші пріоритети.

18. Гальма

Педаль гальма у Subaru XV вимагає трохи більшого зусилля, ніж, скажімо, у більшості однокласників французького походження. Але, незважаючи на це, уповільнення відбувається досить інтенсивно, ABS спрацьовує з легким запізненням, даючи гумі можливість злегка попищати, при цьому гальмування в повороті підкуповує своєю стабільністю та рівномірністю.

19. Безпека

Системи активної і пасивної безпеки – предмет особливої гордості Subaru. Саме їм приділили найбільшу увагу при розробці XV нинішнього покоління. Особливий акцент був зроблений на системах активної безпеки, адже аварії краще зовсім запобігти, ніж пом'якшити її наслідки. Тут головну роль відіграє система курсової стійкості і система уникнення зіткнень.

Експлуатація

20. Технічні особливості

В цілому Subaru XV обіцяє довгу і безпроблемну експлуатацію. Проста підвіска, атмосферний мотор, перевірений на декількох поколіннях варіатор і система повного приводу. Все це надійні й довговічні конструкції. Побоювання може викликати хіба що система прямого вприскування палива – в попередніх поколіннях її не було, і як вона себе поведе при використанні низькоякісного палива з української глибинки, сказати складно.

21. Вартість

За максимальну комплектацію Subaru XV дилери просять 884 900 грн. (майже $33 тис.). Для порівняння – за Mazda CX-3 в максимальній комплектації просять 797 000 грн. ($29,5 тис.), а за Mitsubishi ASX з усіма доступними опціями – 789 000 грн. (трохи більше $29 тис.). Але перш, ніж говорити про цінник Subaru XV як про завищений, на ній варто проїхатися. Вона дає багато позитивних емоцій, особливо в ситуаціях, які вимагають повного приводу.

22. Здешевлення

На вторинному ринку України за п'ятирічні XV просять $14-16 тис. За машини в максимальній комплектації з пробігом близько 100 тис. км. просять $16-18 тис. Виходить, що за п'ять років Subaru XV втрачає приблизно половину своєї вартості. За цим показником XV цілком порівнюється з конкурентами. Наприклад, за п'ятирічні Mitsubishi ASX теж просять по $13-15 тис. доларів.

23. Вартість експлуатації

При середній витраті палива в 8,5 літрів на 100 км і вартості бензину в 27 грн. за літр ($1), за 5 років або 100 тисяч км на заправку треба витратити $8 500. Крім того, трохи більше тисячі доларів піде сумарно на всі планові ТО і близько тисячі доларів щороку на страховку КАСКО. Тому загальна вартість володіння за 5 років складе майже $15 тис.

24. Ціна володіння

У підсумку за п'ять років володіння автомобілем на нього доведеться витратити близько $30 тисяч. Це цілком порівнюється з його початковою ціною і є нормальним показником для автомобілів такого класу.