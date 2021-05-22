Перевіряємо, чи справді на семимісному кросовері зручно подорожувати на далекі відстані.

Сім'я з трьома дітьми та бабусею і дідусем – зовсім не дивина в наш час. А щоб усім разом поїхати на відпочинок чи до родичів, потрібен 7-місний кросовер. Toyota Highlander – один з небагатьох на ринку, які дозволяють вмістити таку кількість людей одночасно. Але чи комфортно буде їм усім та де вони розмістять свої речі?

Ще більше місця

Toyota Highlander відома з 2000 року, а нинішнє, четверте покоління, випускається з 2020 року. Автомобіль створений на платформі TNGA, яка передбачає низький центр ваги та більш жорсткий кузов. Нове покоління стало довшим на 75 мм за попереднє, а колісна база збільшилась на 60 мм. Тож місця для пасажирів на другому ряду стало більше. Окрім того, кросовер став і ширшим – колія задніх коліс виросла на 40 мм. Цей показник позитивно вплинув на простір у третьому ряду.

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Завдяки новому дизайну великий кросовер став більше схожим Toyota RAV4, однак з більш плавними обрисами. Втім, фірмові хромовані "крила птахи" на чорній решітці радіатора та значно більші розміри автомобіля безпомилково вказують на Highlander.

Салон теж став схожим на інші кросовери Toyota – завдяки оформленню торпедо та мультимедійній системі. Highlander з бензиновим двигуном доступний у двох комплектаціях, топове Premium і справді має стільки ж обладнання та таку ж якість матеріалів, як у преміальних брендів.

Зручні навіть для високих та масивних людей шкіряні сидіння, якісні матеріали оббивки зі шкіряними вставками, аудіосистема JBL потужністю 1200 Вт на 11 динаміків – що ще потрібно для тривалої комфортної подорожі?

Найбільше привілеїв дісталося водію. Окрім сидінь з пам'яттю та можливістю охолодження (такі є і в переднього пасажира), перед очима у нього – 7-дюймовий дисплей з анімацією та безліччю інформації. Але найбільший помічник на незнайомій дорозі – проєкційний дисплей, який показує не лише поточну швидкість, але й знаки її обмеження, прочитані відеокамерою, напрямки руху в навігації та при необхідності – покази круїз-контролю. При напруженому трафіку і незнайомій дорозі не треба відволікатись й зиркати на екран мультимедія та панель приладів.

Мультимедійна система, знайома за іншими "Тойотами", має великий 8-дюймовий монітор та фізичні кнопки. Вона "дружить" з iPhone, тож карта зі смартфону відображається на великому екрані. Для телефона є зручна поличка та отвір для дроту. А от безпровідної зарядки та бездротового Apple CarPlay немає.

Комплекс систем Toyota Safety Sense 2,0, як на мене, вже занадто опікується безпекою. Так, дуже зручно в далекій дорозі їхати з активним круїз-контролем, відчувати впевненість щодо зупинки перед раптовою перешкодою тощо. Але коли при щільному паркуванні заднім ходом автомобіль спочатку попереджує червоним сигналом, а потім самостійно зупиняється – трохи лячно. Хто ж насправді керує машиною?

Пасажири другого та третього рядів в новому поколінні Toyota Highlander не лише отримали більше місця від збільшення габаритів. Вони можуть регулювати нахил спинки та поздовжнє положення. Велике панорамне скло майже на весь дах дарує відчуття простору, а тризонний клімат-контроль дає змогу керувати мікрокліматом незалежно від передніх сидінь. Та й взагалі: сидіння другого ряду мало чим відрізняються від передніх – а такого комфорту не пропонують навіть суттєво дорожчі позашляховики!

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Звичайно, третій ряд – не для дорослих членів екіпажу чи тещі. Щоб дістатись туди, потрібно мати молодечу гнучкість. Та й сидіння не такі зручні, трохи пласкі, а коліна трохи підняти – далеко не заїдеш. Натомість малих дітей влізе навіть троє, хоча лише для двох є підголівники, підстаканники (по парі) та дефлектори обдуву.

Багажник відчиняється електроприводом і під масивною дверкою виявляється величезний простір. Навіть коли спинки третього ряду розкладені, в залежності від їх положення об'єм відділення сягає 270 - 330 л – як у хетчбеків В-класу. Звичайно, речі семи людей сюди не помістяться, але одна-дві сумки та пакет з продуктами – цілком. Для відпочинку на кілька днів великої сім'ї доведеться встановлювати багажній бокс на дах. Прикро, але він закриє огляд пасажирам на небо через прозорий дах.

Їде впевнено

Під капотом – знайомий 3,5-літровий атмосферний V6 на 249 к.с. і 356 Нм разом з надійним 8-діапазонним автоматом. Він дуже впевнено розганяє важку машину та видає породистий звук шести циліндрів. А от гальмувати треба обережно – велика маса та закони інерції беруть своє. З цим двигуном Highlander розганяється до сотні за 8,5 секунд, а максималка становить 180 км/год.

На трасі автомобіль йде дуже впевнено, немов влитий. Хоча через висоту навіть він відчуває сильний вітер та протяг від швидких фур навпроти. При цьому в салоні дуже тихо – можна навіть розмовляти з пасажирами третього ряду. Адже тут подвійні бокові вікна та "акустичне" лобове скло.

Підвіска дуже комфортна, попри 20-дюймові диски. На ній не відчувається жодних нерівностей асфальтових доріг, ями та "лежачі поліцейські" кросовер проходить плавно і практично беззвучно. При цьому явних кренів та розгойдування кузова немає.

Дивно, але така енергомістка підвіска разом з підвищеною жорсткістю кузова демонструє ще й непогану керованість. Так, в новому поколінні доробили рульове, і воно тепер більш прозоре та чітке, як для автомобіля такого розміру та маси.

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Ще кілька нюансів

Як і в минулих поколіннях Toyota Highlander, у кросовера повний привід, яким керує виключно електроніка. Так, водій може обрати стиль водінні і тип покриття, однак самостійно підключати задній міст не зможе. Через довгу базу та "електронну опіку" на бездоріжжя краще виїжджати, натомість на слизьких дорогах та швидких поворотах повний привід дає свої переваги. Цікаво, що в нашій версії одразу дві муфти перерозподілу крутного моменту - на кожному з задніх коліс. Це дає можливість відправляти момент в залежності від навантаження – наприклад, в поворотах на слизьких поверхнях.

Ще одна перевага нового Toyota Highlander – адаптивні діодні фари. Вони якісно освітлюють дорогу вночі та не сліплять зустрічний транспорт. Щоправда, не повертають промінь вслід за поворотом керма.

Витрата пального для величезного Toyota Highlander з повним салоном не надто вражає. На трасі вистачає 9,5 – 11 літрів, а от у місті доходить і до 14-ти. Втім, якби в інших автомобілях потрібно було б перевести шість пасажирів. То треба було б два авто! Тому за загальними витратами на пасажира Highlander не серед аутсайдерів!

Загалом, за 500 км шляху жоден з членів екіпажу не втомився. Водій впевнено почувався на будь-якому покритті та відрізку дороги, причому вдень чи вночі – з однаковим комфортом. Пасажири перших двох рядів почувалися як вдома на дивані, і лише з третього ряду були прохання вийти розім'ятись. Втім, на іншій машині на аналогічних місцях навряд чи можливо було висидіти таку довгу дорогу.