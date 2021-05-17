На деталі наноситимуть спеціальне маркування, яке дозволить відстежити запчастини у випадку їх викрадення.

Британське представництво компанії Toyota оприлюднило прес-реліз, в якому описується метод боротьби з крадіжками каталітичних конвертерів, відомих як каталізатори. На деталі наноситимуть особливе маркування, невидиме без спеціального обладнання.

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У березні поліція в Лос-Анджелесі викрила банду зловмисників, які промишляли крадіжками каталізаторів, та вилучила у них близько 250 цих деталей на суму близько 750 тисяч доларів.

Маркуванням каталізаторів на автомобілях концерну Toyota займатиметься фірма Smartwater. Ефективність нової технології перевірять в Великобританії, безплатно замінивши каталізатори, на більш ніж ста тисячах машин. На програму виділено мільйон фунтів стерлінгів.

Вважається, що мітки на каталітичних нейтралізаторах зроблять їх непривабливими для злодіїв, і зловмисники будуть оминати машини Toyota і Lexus.

Однак метод буде ефективним тільки в тому випадку, якщо силовикам вдасться знайти сховище з корпусами зрізаних каталізаторів, а це можливо не завжди, оскільки оболонка нейтралізатора не представляє особливої ​​цінності для злодіїв, а тому видаляється в першу чергу.

Проблема викрадення каталітичних нейтралізаторів актуальна у всьому світі, тому автовиробники, сторонні фірми та самі власники змушені шукати технічні рішення, які ускладнять життя злодіям. На фото нижче представлено варіанти розв'язання даної проблеми.