Німецька компанія є одним зі світових лідерів ринку автозапчастин і компонентів, а її нова розробка поєднує в собі сильні сторони різних концепцій електродвигуна в одному продукті.

Новий електромотор Mahle гарантує переваги з точки зору витрат, забезпеченості ресурсами та екологічної сумісності, завдяки відмові від використання рідкісноземельних елементів у його складі. Загальна ефективність електродвигуна становить 95% – раніше подібні показники досягалася лише гоночними автомобілями Формули Е.

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Новостворений мотор підходить для використання в усіх класах автомобілів. Деталі у ньому практично не зношується, завдяки індуктивній передачі потужності.

Магніти, як правило, з використанням рідкісноземельних металів, таких як неодим, знаходяться в основі більшості двигунів електромобілів. 97 відсотків рідкісноземельних металів у світі надходять з Китаю, і контроль держави над таким важливим ресурсом у низці високотехнологічних галузей був серйозною проблемою в минулому. Офіційні рахунки різняться щодо того, чому Китай вирішив обмежити експорт рідкоземельних металів ще на початку десятиліття, але результатом, у будь-якому випадку, став 750-відсотковий стрибок цін на неодим і 2000-процентний стрибок цін на диспрозіум.

Кілька компаній, включаючи BMW, Audi, Renault та інші, вже роблять принаймні деякі свої електродвигуни без магнітів; всі інші дивляться на нові технології в цій галузі. В цьому контексті новий електромотор німецької компанії Mahle здатен дуже акуратно вирішити разом кілька важливих проблем.

Замість магнітів ротор використовує намотані котушки. Він передає потужність обертовому ротору за допомогою безконтактної індукції, що повинно зробити його надзвичайно довговічним. А відсутність дорогих металів має зробити його дешевшим у виготовленні, ніж типові двигуни з постійними магнітами. До того ж, здатність налаштовувати та змінювати параметри магнетизму ротора дозволила інженерам Mahle досягти ефективності роботи вище 95 відсотків.

Виробник повідомляє, що новий електромотор буде добре масштабуватися для використання у автомобілях різних типів, від компактних сітікарів до великих комерційних автомобілів.

“Наш безмагнітний двигун, безсумнівно, можна описати як прорив, оскільки він забезпечує ряд переваг, які ще не поєднані в продукті такого типу”, – говорить д-р Мартін Бергер, віце-президент з корпоративних досліджень та вдосконаленої інженерії Mahle. “Як результат, ми можемо запропонувати нашим клієнтам продукт із надзвичайною ефективністю при порівняно низькій вартості”.

За інформацією IEEE Spectrum, до масового виробництва залишається близько двох з половиною років. У Mahle ще не визначились, з якими виробниками автомобілів матимуть справу, але тестові зразки вже відправлені потенційним замовникам для тестування.

Фото: безмагнітний електромотор Mahle / Mahle