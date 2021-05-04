Німеччина може розпочати видобуток корисного елемента в руслі "національної" річки, ставши абсолютно незалежною від імпорту літію.

З глобальним поширенням електромобілів літій став одним із найважливіших ресурсів на планеті. Геологи вважають, що в області Верхнього Рейну, в долині Шварцвальд на південному заході Німеччини, достатньо літію для понад 400 мільйонів електромобілів.

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Німецько-австралійський стартап Vulcan Energy Resources вважає, що родовище може зменшити залежність німецької автомобільної промисловості від імпортованого літію і хоче побудувати в цьому районі п'ять копалень.

“Родовище літію, про яке ми говоримо, є гігантським, а його властивості ідеально підходять для нашої мети – виготовлення високоякісного літію у великих промислових масштабах у Німеччині”, – заявив співзасновник Vulcan Energy Resources Хорст Кройтер.

Він також сказав, що компанія планує інвестувати 1,7 мільярда євро у будівництво геотермальних станцій та споруд, які будуть видобувати літій. Компанія стверджує, що добуватиме до 15 000 тонн гідроксиду літію на рік на двох майданчиках до 2024 року. Починаючи з 2025 року, друга фаза видобутку може забезпечити видобуток 40 000 тонн на рік на трьох додаткових майданчиках.

Європейський Союз підрахував, що до 2030 року регіону буде потрібно в 18 разів більше літію, ніж сьогодні, і в 60 разів більше до 2050 року. Більшість літію, що імпортується в Європу, надходить із віддаленої Австралії та пустель Південної Америки, де літій виробляється шляхом випаровування солончаків. Португалія є найбільшим виробником літію в Європі, але більша частина її літію продається керамічній промисловості.