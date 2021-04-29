Всі, крім одного світові автовиробники збільшили обсяги продажів.
Світовий автомобільний ринок починає оговтуватись від падіння продажів, спричинених коронавірусом.
Toyota Group продовжує утримувати перше місце за обсягами продажів нових авто у світі з показником 2,3 млн авто. За ним – німецький Volkswagen AG з двома мільйонами.
За третє місце сперечаються альянси Renaulr-Nissan та Stellantis. Серед перших десяти автовиробників у BMW – найбільший приріст продажів порівняно з аналогічним періодом минулого року (+17,2%).
І лише Ford Group – єдиний виробник, у якого продажі скоротилися (-0,4%).
Нагадаємо, що працівники заводу Renault страйкують та взяли заручників