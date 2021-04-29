Все, кроме одного мировые автопроизводители увеличили объемы продаж.

Мировой автомобильный рынок начинает оправляться от падения продаж, вызванных коронавирусом.

Toyota Group продолжает удерживать первое место по объемам продаж новых авто в мире с показателем 2,3 миллиона авто. За ним – немецкий Volkswagen AG с двумя миллионами.

За третье место спорят альянсы Renaulr-Nissan и Stellantis. Среди первых десяти автопроизводителей у BMW – наибольший прирост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+17,2%).

И только Ford Group – единственный производитель, у которого продажи сократились (-0,4%).

Напомним, что работники завода Renault бастуют и взяли заложников