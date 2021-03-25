После мрачного 2019 года, когда уже произошло снижение почти на 5%, мировой автопром столкнулся с новым беспрецедентным кризисом в 2020 году.

С остановкой значительной части автомобильной промышленности и ее многочисленных поставщиков из-за паники вокруг коронавируса по всему миру, 2020 год ознаменовался “худшим кризисом, когда-нибудь имеющим влияние на автомобильную промышленность, ключевой сектор мировой экономики”, – заявил президент OICA, господин Фу Бинфен.

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Собранные данные свидетельствуют о снижении производства в 2020 году на 16% до менее чем 78 миллионов автомобилей, что эквивалентно уровню продаж в 2010 году. Как отметил господин Фу, ”результаты 2020 года уничтожают весь рост, сделанный за последние 10 лет".

В целом для Европы наблюдалось падение более чем на 21%. Все основные страны-производители имели резкие падения, колеблясь от 11% до почти 40%. Европа составляла почти 22% доли мирового производства.

В регионе NAFTA производство сократилось более чем на 20%, а производство в США сократилось на 19%. Южная Америка упала более чем на 30%, а Бразилия – почти на 32%. Африканский континент также резко сократился, более чем на 35%. Между тем Азия противостояла достаточно хорошо, уменьшившись лишь на 10%. В частности, Китай, который сильно пострадал в первые месяцы 2020 года, очень быстро восстановился. В целом, сокращение производства в Китае было ограничено только 2%.

Азия остается на сегодняшний день крупнейшим в мире производственным регионом, с 57% доли мирового производства.

Президент Фу с удовлетворением отметил, что “последние несколько месяцев 2020 года во всем мире продемонстрировали постепенное восстановление до уровня 2019 года, таким образом, что конечные результаты явно лучше ожидаемого снижения на 20% и более”.

Однако существуют заметные различия: резкое падение превышает 20% или даже 30% на большинстве основных рынков, за исключением Китая (-2%) и Южной Кореи, которые выросли на 6%. Также турецкий рынок работал очень хорошо после 2 лет очень сильного падения в 2018 и 2019 годах.

Господин Фу пришел к выводу: “Ожидается, что спрос на мобильность людей и товаров будет оставаться высоким. Но все равно очевидно, что спрос на мобильность не такой, как в прошлом: автомобильная промышленность одновременно сталкивается с многими проблемами, кроме необходимости экономического восстановления, такими как чистые продукты и их производство, более безопасные транспортные средства, подключение, автоматизация... Производители транспортных средств и их огромная сеть поставщиков принимают все эти вызовы и в дальнейшем будут формировать будущее чистой и устойчивой мобильности”.