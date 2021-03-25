Після похмурого 2019 року, коли вже відбулося зниження майже на 5%, світовий автопром зіткнувся з новою, безпрецедентною кризою у 2020 року.

З зупиненням значної частини автомобільної промисловості та її численних постачальників через паніку навколо коронавірусу по всьому світу, 2020 рік ознаменувався “найгіршою кризою, що коли-небудь мала вплив на автомобільну промисловість, ключовий сектор світової економіки”, - заявив президент OICA, пан Фу Бінгфен.

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Зібрані дані свідчать про зниження виробництва у 2020 році на 16% до менш ніж 78 мільйонів автомобілів, що еквівалентно рівню продажів у 2010 році. Як зазначив пан Фу, “результати 2020 року знищують усе зростання, зроблене за останні 10 років”.

В цілому для Європи спостерігалося падіння більш ніж на 21%. Всі основні країни-виробники мали різкі падіння, коливаючись від 11% до майже 40%. Європа становила майже 22% частки світового виробництва.

У регіоні NAFTA виробництво скоротилося більш ніж на 20%, а виробництво в США скоротилося на 19%. Південна Америка впала більш ніж на 30%, а Бразилія – майже на 32%. Африканський континент також різко скоротився, більш ніж на 35%. Тим часом Азія протистояла досить добре, зменшившись лише на 10%. Зокрема, Китай, який сильно постраждав у перші місяці 2020 року, дуже швидко відновився. Загалом, скорочення виробництва у Китаї було обмежено лише 2%.

Азія залишається на сьогоднішній день найбільшим у світі виробничим регіоном, з 57% частки світового виробництва.

Президент Фу із задоволенням зазначив, що “останні кілька місяців 2020 року в усьому світі продемонстрували поступове відновлення до рівня 2019 року, таким чином, що кінцеві результати явно кращі за спочатку очікуване зниження на 20% і більше”.

Однак існують помітні відмінності: різке падіння перевищує 20% або навіть 30% на більшості основних ринків, за винятком Китаю (-2%) та Південної Кореї, які зросли на 6%. Також турецький ринок працював надзвичайно добре після 2 років дуже сильного падіння у 2018 та 2019 роках.

Пан Фу дійшов висновку, “очікується, що попит на мобільність людей та товарів залишатиметься високим. Але однаково очевидно, що попит на мобільність не такий, як у минулому: автомобільна промисловість одночасно стикається з багатьма проблемами, крім необхідності економічного відновлення, таких як чистіші продукти та їх виробництво, безпечніші транспортні засоби, підключення, автоматизація… Виробники транспортних засобів та їх величезна мережа постачальників приймають усі ці виклики і надалі формуватимуть майбутнє чистої та стійкої мобільності”.