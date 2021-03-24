Виробник автомобілів Skoda в Україні за результатами 2020 року отримав 40 мільйонів збитку.

АТ "Єврокар", яке входить до групи компаній "Атолл Холдинг", завершило 2020 рік, за попередніми даними, зі збитком 40,6 млн грн, тоді як в 2019 році чистий прибуток становив 213,3 млн грн.

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Згідно з інформацією до порядку денного загальних зборів акціонерів "Єврокару" 27 квітня, його нерозподілений прибуток на початок 2021 року становив 80,9 мільйона грн, передає Інтерфакс-Україна.

За 2020 рік "Єврокар" скоротив поточні зобов'язання майже втричі -до 202,6 млн грн, але наростив довгострокові на 44% - до 1,33 млрд грн. Сумарна дебіторської заборгованості склала 662,47 млн грн, збільшившись за рік на 51%, а активи в цілому скоротилися - до 1,87 млрд грн.

Власний капітал "Єврокару" до початку 2021 року склав 346,36 млн грн, в тому числі статутний не змінився - 234,48 млн грн.

"Єврокар" у 2020 році знизив випуск автомобілів Skoda на 46% до 2019 року - до 3 386 одиниць. В 2020 році, як і роком раніше, автомобілі Skoda в Україні зайняли четверту сходинку рейтингу продажів нових легкових авто з падінням на 18% - до 5,09 тис., А частка ринку (легкових і легких комерційних) склала 5,33% проти 6,36% роком раніше.