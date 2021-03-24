Производитель автомобилей Skoda в Украине по результатам 2020 года получил 40 миллионов убытка

АО "Еврокар", которое входит в группу компаний "Атолл Холдинг", завершило 2020 год, по предварительным данным, с убытком 40,6 млн грн, тогда как в 2019 году чистая прибыль составила 213,3 млн грн.

Читайте также: ЗАЗ не работал большую часть года, но показал прибыль

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров "Еврокара" 27 апреля, его нераспределенная прибыль на начало 2021 года составлял 80,9 миллиона грн, передает Интерфакс-Украина.

За 2020 год "Еврокар" сократил текущие обязательства почти втрое = до 202,6 млн грн, но нарастил долгосрочные на 44% – до 1,33 млрд грн. Суммарная дебиторской задолженности составила 662,47 млн грн, увеличившись за год на 51%, а активы в целом сократились – до 1,87 млрд грн.

Собственный капитал "Еврокара" до начала 2021 года составил 346,36 млн грн, в том числе уставный не изменился – 234,48 млн грн.

"Еврокар" в 2020 году снизил выпуск автомобилей Skoda на 46% к 2019 году – до 3 386 единиц. В 2020 году, как и годом ранее, автомобили Skoda в Украине заняли четвертую строчку рейтинга продаж новых легковых авто с падением на 18% – до 5,09 тыс., а доля рынка (легковых и легких коммерческих) составила 5,33% против 6,36% годом ранее.