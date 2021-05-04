Германия может начать добычу полезного элемента в русле "национальной" реки, став абсолютно независимой от импорта лития.

С глобальным распространением электромобилей литий стал одним из самых важных ресурсов на планете. Геологи считают, что в области Верхнего Рейна, в долине Шварцвальд, на юго-западе Германии, достаточно лития для более 400 миллионов электромобилей.

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Немецко-австралийский стартап Vulcan Energy Resources считает, что месторождение может уменьшить зависимость немецкой автомобильной промышленности от импортируемого лития и хочет построить в этом районе пять приисков.

“Месторождение лития, о котором мы говорим, является гигантским, а его свойства идеально подходят для нашей цели – изготовление высококачественного лития в крупных промышленных масштабах в Германии”, – заявил соучредитель Vulcan Energy Resources Хорст Кройтер.

Он также сказал, что компания планирует инвестировать 1,7 миллиарда евро в строительство геотермальных станций и сооружений, которые будут добывать литий. Компания утверждает, что будет добывать до 15 000 тонн гидроксида лития в год на двух площадках к 2024 году. Начиная с 2025 года, вторая фаза добычи может обеспечить добычу 40 000 тонн в год на трех дополнительных площадках.

Европейский Союз подсчитал, что к 2030 году региону потребуется в 18 раз больше лития, чем сегодня, и в 60 раз больше к 2050 году. Большинство лития, импортируемого в Европу, поступает из отдаленной Австралии и пустынь Южной Америки, где литий производится путем испарения солончаков. Португалия является крупнейшим производителем лития в Европе, но большая часть ее лития продается керамической промышленности.