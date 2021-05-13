Немецкая компания является одним из мировых лидеров рынка автозапчастей и компонентов, а ее новая разработка сочетает в себе сильные стороны разных концепций электродвигателя в одном продукте.

Новый электромотор Mahle гарантирует преимущества с точки зрения затрат, обеспеченности ресурсами и экологической совместимости, благодаря отказу от использования редкоземельных элементов в его составе. Общая эффективность электродвигателя составляет 95% – ранее подобные показатели достигались только гоночными автомобилями Формулы Е.

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Созданный мотор подходит для использования во всех классах автомобилей. Детали в нем практически не изнашиваются, благодаря индуктивной передаче мощности.

Магниты, как правило, с использованием редкоземельных металлов, таких как неодим, находятся в основе большинства двигателей электромобилей. 97 процентов редкоземельных металлов в мире поступают из Китая, и контроль государства над таким важным ресурсом в ряде высокотехнологичных отраслей был серьезной проблемой в прошлом. Официальные счета разнятся относительно того, почему Китай решил ограничить экспорт редкоземельных металлов еще в начале десятилетия, но результатом, в любом случае, стал 750-процентный скачок цен на неодим и 2000-процентный скачок цен на диспрозиум.

Несколько компаний, включая BMW, Audi, Renault и другие, уже делают по крайней мере некоторые из своих электродвигателей без магнитов; все остальные смотрят на новые технологии в этой области. В этом контексте новый электромотор немецкой компании Mahle способен очень аккуратно решить разом несколько важных проблем.

Вместо магнитов ротор использует намотанные катушки. Он передает мощность вращающемуся ротору с помощью бесконтактной индукции, что должно сделать его чрезвычайно долговечным. А отсутствие дорогих металлов должно сделать его более дешевым в изготовлении, чем типовые двигатели с постоянными магнитами. К тому же, способность настраивать и изменять параметры магнетизма ротора позволила инженерам Mahle достичь эффективности работы выше 95 процентов.

Производитель сообщает, что новый электромотор будет хорошо масштабироваться для использования в автомобилях разных типов, от компактных ситикаров до крупных коммерческих автомобилей.

“Наш безмагнитный двигатель, несомненно, можно описать как прорыв, поскольку он обеспечивает ряд преимуществ, которые еще не объединены в продукте такого типа, – говорит д-р Мартин Бергер, вице-президент по корпоративным исследованиям и усовершенствованной инженерии Mahle. – В результате мы можем предложить нашим клиентам продукт с чрезвычайной эффективностью при относительно низкой стоимости”.

По информации IEEE Spectrum, до массового производства остается около двух с половиной лет. В Mahle еще не определились, с какими производителями автомобилей будут иметь дело, но тестовые образцы уже отправлены потенциальным заказчикам для тестирования.

Фото: безмагнитный электромотор Mahle / Mahle