У ході операції було заарештовано 19 підозрюваних, вилучено близько 100 тисяч доларів готівкою та вогнепальну зброю з видаленими серійними номерами.

Департамент шерифа округу Санта-Кларіта у Південній каліфорнії повідомив про успішне завершення операції з затримки банди викрадачів каталітичних нейтралізаторів. Правоохоронці вилучили 250 таких компонентів на суму 750 тисяч доларів.

Дивіться також: В Києві продовжують викрадати каталізатори з автомобілів

Відповідаючи на численні повідомлення про крадіжки каталітичних нейтралізаторів, у середу, 10 березня, команда оперативного управління шерифу Санта-Кларіта провела операцію, яка охоплювала чотири різні місця, переважно в місті Лос-Анджелес.

Департамент шерифа повідомляє, що крадіжки каталітичних нейтралізаторів зросли більш ніж на 400% у всьому окрузі Лос-Анджелес. Багато джерел повідомляють, що під час пандемії такі крадіжки збільшились на всій території США. Подібна кримінальна активність спостерігається також у Європі і, зокрема, в Україні.

Каталітичні нейтралізатори досить просто вкрасти, а коштують вони досить дорого, аби приваблювати зловмисників. У їх складі містяться дорогоцінні метали, включаючи платину, паладій та родій, що й зумовлює їх високу вартість. На машинах з високим кліренсом злодії дістаються до каталізаторів не піднімаючи авто на домкраті.