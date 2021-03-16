В ходе операции были арестованы 19 подозреваемых, изъято около 100 тысяч долларов наличными и огнестрельное оружие с удаленными серийными номерами.

Департамент шерифа округа Санта-Кларита в Южной Калифорнии сообщил об успешном завершении операции по задержке банды похитителей каталитических нейтрализаторов. Правоохранители изъяли 250 таких компонентов на сумму 750 тысяч долларов.

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Отвечая на многочисленные сообщения о кражах каталитических нейтрализаторов, в среду, 10 марта, команда оперативного управления шерифа Санта-Кларита провела операцию, которая охватывала четыре разные места, в основном в городе Лос-Анджелес.

Департамент шерифа сообщает, что кражи каталитических нейтрализаторов выросли более чем на 400% во всем округе Лос-Анджелес. Многие источники сообщают, что во время пандемии такие кражи увеличились на всей территории США. Подобная криминальная активность наблюдается также в Европе и, в частности, в Украине.

Каталитические нейтрализаторы достаточно просто украсть, а стоят они достаточно дорого, чтобы привлекать злоумышленников. В их составе содержатся драгоценные металлы, включая платину, палладий и родий, что и обуславливает их высокую стоимость. На машинах с высоким клиренсом воры добираются до катализаторов не поднимая авто на домкрате.