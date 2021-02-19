Об еще одном случае кражи катализатора в Киеве сообщили в соцсети.

На этот раз катализатор срезали с автомобиля Honda CRV. На СТО владельцу сообщили что стоимость ремонта будет очень высокой. Сам катализатор будет стоить 750$, каждый лямбдазонд (их два) около 5 тысяч гривен, плюс работа.

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"С начала снегопада у меня не было особой необходимости перемещаться по городу на автомобиле. И я оставил автомобиль под видеокамерой возле дома. Вчера почистил машину, завел и ужаснулся от рева. Записался на СТО и с надеждой, что проблема копеечная, поехал сегодня на диагностику", – рассказывает автовладелец.

"По дороге все оборачивались посмотреть, что это за рев... и практически во всех припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация. Приехал на СТО. Заехал в бокс. Джекпот! Срезали катализатор, вырвали лямбда зонды, сломали крепления. Сейчас пытаемся найти видеозапись... К сожалению защититься от такого воровства с вандализмом практически не возможно", – сообщил потерпевший.