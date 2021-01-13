Катализаторы срезают ночью и скорее всего сдают их на металлолом.

Дело в том, что в автомобильном катализаторе содержатся редкоземельные металлы. За применяемый катализатор можно получить даже несколько сотен долларов. Самыми ценными считаются катализаторы от относительно новых автомобилей европейских марок. Чем выше экологический класс авто – тем дороже у него катализатор.

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"Сегодня ночью в моем "Туксоне" срезали катализатор. Скорее всего сабельной пилой, авто было на стоянке, рядом стояли другие машины. Голосеевский район. Будьте осторожны особенно владельцы Джипов и других высоких машин", – сообщил участник группы "Автомобильный Киев" Михаил Рябица в соцсети.

Отсутствие катализатора в теории может стать проблемой если вернут обязательный техосмотр. Однако не стоит забывать что нормальный срок службы катализатора – 250-300 тыс км. Из-за слишком высокой цены новой детали (несколько тысяч долларов) их не меняют, а просто удаляют. Следовательно, большинство автомобилей возрастом старше 15 лет уже лишены катализаторов, а значит их владельцы будут вынуждены проходить техосмотр, как и до его отмены – за взятки. При этом не стоит забывать, что средний возраст автомобиля в Украине более 20 лет, а следовательно большая часть автомобилей уже без катализатора.

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