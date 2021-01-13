Каталізатори зрізають вночі та скоріш за все здають їх на металобрухт.

Справа в тому, що в автомобільному каталізаторі містяться рідкоземельні метали. За вживаний каталізатор можна отримати навіть кілька сотень доларів. Найціннішими вважаються каталізатори від відносно нових автомобілів європейських марок. Чим вищий екологічний клас авто – тим дорожчий у нього каталізатор.

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"Сьогодні вночі в моєму "Туксону" зрізали каталізатор. Скоріше за все сабельною пилою, авто було на стоянці, поряд стояли інші машини. Голосіївський район. Будьте обережні особливо власники Джипов та інших високих машин", - повідомив учасник групи "Автомобильный Киев" Михаил Рябица у соцмережі.

Відсутність каталізатору в теорії може стати проблемою якщо повернуть обов'язковий техогляд. Проте не варто забувати, що нормальний строк служби каталізатору – 250-300 тис км. Через надто високу ціну нової деталі (кілька тисяч доларів) їх не міняють, а просто видаляють. Отже більшість автомобілів віком старше 15 років вже позбавлені каталізаторів, а значить їх власники будуть змушені проходити техогляд як і до його відміни – за хабарі. При цьому не варто забувати, що середній вік автомобіля в Україні більше 20 років, а отже більша частина автомобілів вже без каталізатора.

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