Про ще один випадок крадіжки каталізатора в Києві повідомили у соцмережі.

На цей раз каталізатор зрізали з автомобіля Honda CRV. На СТО власнику повідомили що вартість ремонту буде дуже високою. Сам катализатор коштуватиме 750$, кожен лямбдазонд (їх два) близько 5 тисяч гривень плюс робота.

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"З початку снігопаду у мене не було особливої необхідності переміщатися по місту на автомобілі. І я залишив автомобіль під відеокамерою біля будинку. Вчора почистив машину, завів і жахнувся від реву. Записався на СТО і з надією, що проблема копійчана, поїхав сьогодні на діагностику", -розповідає автовласник.

"По дорозі все оберталися подивитися, що це за рев ...., і практично у всіх припаркованих автомобілях спрацьовувала сигналізація. Доїхав на СТО. Заїхав в бокс. Джекпот! Зрізали каталізатор, вирвали лямбда зонди, зламали кріплення. Зараз намагаємося знайти відеозапис ... На жаль захиститися від такого злодійства з вандалізмом практично не можливо", - повідомив потерпілий.