В словацком городе Кошице новое поветрие: воры ночью переворачивают автомобили и быстро отрезают катализаторы. А потом так же быстро исчезают с места преступления.

Делают они это из-за содержания драгоценных металлов в катализаторе. В корпусе катализатора размещаются металлические или керамические соты, покрытые очень тонким слоем платины или палладия. Такая конструкция обеспечивает большую площадь контакта с выхлопными газами.

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При этом масса драгоценного металла в одном изделии не превышает нескольких граммов. Платина используется в катализаторах автомобилей с дизелем, а палладий – в машинах с бензиновым двигателем.Цена за грамм составляет около 30 евро.

Подобные случаи краж катализаторов зафиксированы в Кошице и окрестностях с начала этого года. Воры действуют под покровом темноты и им совсем нетрудно вырезать каталитический нейтрализатор из автомобиля, припаркованного в жилом массиве.

"Мой катализатор вырезали из Skoda Octavia 21 января. Я припарковался у дома на дороге. Утром начал заводить машину – она загудела как трактор. Воров никто не заметил. Я обратился в полицию, там рассказали, что уже зафиксировано несколько пострадавших, как я", – рассказал житель Кошиц Эрик.

Такой "бизнес" пришел из Америки – там этими кражами занимаются целые банды. Украсть катализатор относительно легко – с этим можно справиться за несколько минут. Грабители обычно подъезжают на автомобиле, отпиливают катализатор с помощью поршневой пилы и исчезают. За одну ночь они способны объехать несколько кварталов. Как минимум один ждет за рулем, а другой работает под автомобилем.

В Словакии грабители вообще обнаглели и переворачивают автомобили, чтобы им было легче “работать”.