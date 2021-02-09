У словацькому місті Кошице нова пошесть: злодії вночі перевертають автомобілі та швидко відрізають каталізатори. А потім так само швидко зникають з місця злочину.

Роблять вони це через вміст дорогоцінних металів в каталізаторі. У корпусі каталізатора розміщуються металеві або керамічні соти, вкриті дуже тонким шаром платини або паладію. Така конструкція забезпечує велику площу контакту з вихлопними газами.

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При цьому маса дорогоцінного металу в одному виробі не перевищує кількох грамів. Платина використовується в каталізаторах автомобілів з дизелем, а паладій - в машинах з бензиновим двигуном.Ціна за грам становить близько 30 євро.

Подібні випадки крадіжок каталізаторів зафіксовані у Кошицях та околицях з початку цього року. Злодії діють під покровом темряви і їм зовсім не важко вирізати каталітичний нейтралізатор з автомобіля припаркованому у житловому масиві.

"Мій каталізатор вирізали з Skoda Octavia 21 січня. Я припаркувався біля будинку на дорозі. Вранці почав заводити автівку - вона загула як трактор. Злодіїв ніхто не помітив. Я звернувся до поліції, там розповіли, що вже зафіксовано кілька постраждалих, як я", - розповів мешканець Кошиць Ерік.

Такий "бізнес" прийшов з Америки - там цими крадіжками займаються цілі банди. Вкрасти каталізатор відносно легко - з цим можна впоратися за кілька хвилин. Грабіжники зазвичай під'їжджають на автомобілі, відпилюють каталізатор за допомогою поршневої пили і зникають. За одну ніч вони здатні об'їхати кілька кварталів. Як мінімум один чекає за кермом, а інший працює під автомобілем.

У Словаччині грабіжники взагалі знахабніли і перевертають автомобілі, щоб їм було легше “працювати”.