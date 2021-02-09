Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Заказчики без прохождения соответствующих экзаменов за 43 000 гривен получали поддельный документ. Ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 миллионов гривен.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Днепровского управления полиции Киева.

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Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал сайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант создал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти работник “компании”.

Но взамен фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 000 гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Ежегодная прибыль фигурантов достигала около 20 миллионов гривен.

По местам проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, “черновые” записи, штампы, печати и непосредственно удостоверение водителя европейского образца. К проведению обысков также привлекли подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании мер пресечения. Следственные действия продолжаются.