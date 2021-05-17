На детали будут наносить специальную маркировку, которая позволит отследить запчасти, в случае их угона.

Британское представительство компании Toyota опубликовало пресс-релиз, в котором описывается метод борьбы с кражами каталитических конвертеров, известных как катализаторы. На детали будут наносить особую маркировку, невидимую без специального оборудования.

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В марте полиция в Лос-Анджелесе разоблачила банду злоумышленников, которые промышляли кражами катализаторов, и изъяла у них около 250 этих деталей на сумму около 750 тысяч долларов.

Маркировкой катализаторов на автомобилях концерна Toyota будет заниматься фирма Smartwater. Эффективность новой технологии проверят в Великобритании, бесплатно заменив катализаторы, на более чем ста тысячах машин. На программу выделен миллион фунтов стерлингов.

Считается, что метки на каталитических нейтрализаторах сделают их непривлекательными для воров, и злоумышленники будут обходить машины Toyota и Lexus.

Однако метод будет эффективным только в том случае, если силовикам удастся найти хранилище с корпусами срезанных катализаторов, а это возможно не всегда, поскольку оболочка нейтрализатора не представляет особой ценности для воров, а потому удаляется в первую очередь.

Проблема похищения каталитических нейтрализаторов актуальна во всем мире, поэтому автопроизводители, сторонние фирмы и сами владельцы вынуждены искать технические решения, которые усложнят жизнь ворам. На фото ниже представлены варианты решения данной проблемы.